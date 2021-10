'Kun' Agüero: "Tenemos que ganar sí o sí, si no estamos casi fuera de la Champions League"

El Barcelona está al borde del KO en la Champions League. El conjunto azulgrana no ha sumado ni un solo punto a su casillero en las dos primeras jornadas y ahora recibe al Dinamo de Kiev en el Camp Nou. El Barça solo puede ganar si quiere seguir aspirando a estar en octavos y sobre ello habló Koeman en la rueda de prensa previa, y también el 'Kun' Agüero.

Estreno como culé en la Champions

"Estoy muy contento de poder tener minutos en Champions después de debutar. Lo más importante es que el otro día me encontré bien y el equipo ganó".

Opciones de meterse en octavos

"Tenemos que ganar sí o sí. Si no lo hacemos, estaremos casi fuera de la Champions. Con la ayuda de la gente, que el otro día nos animó mucho y estuvo muy bien, intentaremos sumar los tres puntos que necesitamos".

Debut contra el Valencia

"He jugado en contra del Barça y el estadio impone mucho. Ahora que juego aquí lo estoy disfrutando. Lo único en lo que pensaba el otro día era que el equipo ganara. No me esperaba el recibimiento de la afición. Estoy muy agradecido. Ahora me queda devolver el cariño".

Mundial cada dos años

"Prefiero no opinar. Son cosas políticas que contemplan otros beneficios. No me gustaría meterme".

¿Tiene un objetivo de goles?

"Desde que empecé a jugar nunca me planteé una cifra de goles. Me acostumbré siempre a ser segundo delantero hasta el Manchester City, donde jugué de '9'. Nunca me propuse objetivos, simplemente intento estar bien toda la temporada, jugar muchos partidos y ganar algún título".

¿Celebración preparada si marca?

"No tengo nada pensado. El gol va a venir solo. Por la experiencia que tengo, cuando un jugador más piensa en marcar, menos lo va a hacer. Yo me centro en el equipo y en ganar partidos".

Adiós de Leo Messi al Barça

"Ya forma parte del pasado. En ese momento nos cayó a todos por sorpresa. Se le ve bien y está disfrutando en el PSG. Como amigo suyo, quiero que disfrute del fútbol como lo hizo siempre".

¿Preparado para ser titular?

"Intento entrenar bien. Esto es decisión del técnico. Cuando juegas bien, tienes más oportunidades de ser titular. Respeto a los otros jugadores. El puesto se gana estando bien físicamente".

Elección de dorsal

"Cuando fiché decidí que quería el '19' porque lo había llevado en las categorías inferiores de la selección argentina. En ese momento, el '10' era de Leo. Ahora Ansu Fati lo está haciendo muy bien. Le queda muy bien el '10'. Tiene un talento especial que tenemos que aprovechar".

Ansu Fati

"Es joven. Hay que ayudarlo a seguir creciendo. Hoy en día es muy difícil mantenerte en el alto nivel. Los veteranos estamos para apoyarlo. Todo el mundo sabe que es de esos talentos que no salen a menudo".

