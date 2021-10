Xavi explica sus claves como entrenador en pleno debate sobre sus opciones de entrenar al Barça

El banquillo del FC Barcelona sigue en manos de Ronald Koeman. Sin embargo, no son pocos los que dudan del neerlandés a la espera de que llegue Xavi Hernández. El catalán, ahora en el Al-Sadd, es el gran favorito de los aficionados. Por ello, cobra especial relevancia la última clase táctica que ha dado el exjugador en la que recalca cómo es su estilo de juego y cómo deben comportarse sus equipos. Un detalle que sirve a la hinchada blaugrana para imaginarse a su futuro Barça.

Xavi, en una intervención para The Coaches' Voice, ha relatado las claves del estilo de juego que tiene ahora que es entrenador. El catalán deja claro que, como jugador, no disfruta cuando la posesión no está en sus pies. "Mi equipo tiene que tener el balón. Sufro cuando no lo tengo, ya me pasaba cuando era futbolista", ha reconocido durante su clase de táctica.

"Por eso, hago todo lo posible para dominar el partido a través de la posesión. Independientemente del sistema, lo importante es el juego. Soy un obsesionado de la posesión del balón, pero para atacar y generar ocasiones. Cuando tenemos el balón, lo más importante es abrir lo máximo posible el campo", ha subrayado un Xavi Hernández cuya idea de juego no concuerda con el Barça actual, más desprendido de la posesión que en otras temporadas.

Xavi, además, ha explicado cómo ha sido el proceso en el que el Al-Sadd ha tenido que adaptarse a sus demandas. Y es que, según él, se encontró "un equipo donde participaba" y donde el "objetivo era ir a bloque medio o bajo para recuperar el balón y salir ene transición". "He tenido que cambiar la filosofía del equipo, que entiendan que el balón no es una bomba, que es un tesoro".

"Nosotros nos organizamos y dependemos todos del balón. Lo que les inculco es que no sufran con la responsabilidad de tener el balón, que disfruten de él. En entrenamientos lo hacemos todo con balón. Les insisto en que es trascendental hoy en día tener la posesión de balón y a partir de ahí ya nos organizaremos", ha espetado Xavi Hernández.

Un proceso complicado

Un camino que, sin embargo, "no era fácil". El Al-Sadd, ha relatado Xavi, ya tenía mecanizado un estilo de juego que no se asemejaba a la idea que él ha planteado. "Llevaban muchas temporadas jugando a otro tipo de fútbol, pero parece que lo estamos consiguiendo. La base del éxito tambien es tener a jugadores como Cazorla. Tener el balón es un vicio, yo lo he vivido".

Por todo ello, no duda de que el pilar fundamental de su equipo es el de dominar el juego. "Lo más precioso del fútbol es ir al ataque y dominar el partido con el balón. Nuestro modelo de juego es en torno a la posesión y al balón". Puede que en apenas unos meses sea el Barça el que tenga que readaptarse a un estilo que Koeman no ha terminado de aplicar y que sí concuerda tanto con Xavi como con la filosofía azulgrana de las últimas temporadas.

[Más información - Laporta carga contra Bartomeu: "Es una persona desesperada..."]

Sigue los temas que te interesan