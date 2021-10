Las dos opciones de Pogba: cumplir su sueño con el Real Madrid o jugársela con el Barça

Paul Pogba es uno de los nombres que protagonizará el próximo mercado de fichajes. El francés acaba contrato con el Manchester United en 2022 y desde hace meses se daba por hecho que no continuaría en Old Trafford. Esa puerta se ha abierto recientemente, pero también cuenta con las opciones de soñar con el Real Madrid o incluso la de probar suerte en un FC Barcelona que se ve con fuerzas económicas para incorporarle.

Es la gran duda que tiene que resolver el centrocampista galo, que a lo largo de su carrera ya ha demostrado en más de una ocasión saber moverse en este tipo de terrenos. Cuando dejó la Juventus recibió el interés de numerosas entidades y todo apunta a que podrá repetir escenario cuando concluya su vinculación con el club inglés. Mino Raiola, el polémico representante, es uno de los escollos a superar por cualquiera que quiera fichar a Pogba.

La que hasta el momento parecía la opción más preferible por parte de Pogba era el Real Madrid. El francés ya ha estado vinculado en otras ocasiones al equipo merengue, pero además cuenta con unas palabras que él mismo realizó en las que se declaraba al cuadro capitalino. Pogba dejó claro que algún día le gustaría jugar en el Real Madrid y abrió la puerta a fichar por el entonces conjunto de Zidane.

Las palabras de Pogba no sentaron nada bien en Old Trafford, pues los rumores sobre el futuro de su jugador se dispararon. Posteriormente tuvo que mostrar su total compromiso con el equipo inglés, pero su ofrecimiento al Real Madrid ya se había producido. El club merengue no le descarta y en caso de no renovar, Pogba será una de las opciones del combinado de Chamartín para reforzar su centro del campo.

La sorpresa ha saltado en las últimas horas cuando medios como ESPN han asegurado que Pogba puede acabar en el Barça al ser del gusto de Laporta. Un cambio de guion que, en caso de producirse, supondría enterrar de forma definitiva su sueño del Real Madrid. Pogba se enrolaría en un proyecto que actualmente no luce una gran estabilidad y se enfrentaría a un ambiente complicado tras sus palabras sobre el Real Madrid.

Pogba, decisión inminente

La última y opción más sencilla sería la de continuar en el Manchester United. El club se ha reforzado con Cristiano Ronaldo y quiere que esta sea su temporada de resurrección a nivel europeo. Sin embargo, la continuidad de Solskjaer no está asegurada y son muchas las voces que hablan de inseguridad en la cúpula del United respecto a su entrenador.

Todo comenzará a tener algo más de luz a partir de enero de 2022. Entonces, Pogba tendrá total libertad para negociar con quien quiera. Y se verá si el United quiere renovarle de verdad y si Pogba también tiene la intención de cambiar de proyecto y mantenerse en el mismo. En caso de optar por este segundo camino, Pogba se convertirá en una ganga con el único problema de pagar la comisión a Raiola.

