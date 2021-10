Wijnaldum y la otra cara del PSG: "No puedo decir que esté feliz"

Georginio Wijnaldum comienza a dudar sobre si la decisión de fichar por el PSG fue la mejor para su presente y futuro. Así lo ha dejado entrever el propio futbolista durante una entrevista a NOS. "No puedo decir que esté completamente feliz", ha señalado el jugador sobre el club parisino.

El internacional neerlandés aterrizó en el Parque de los Príncipes el pasado verano. Llegó a París como jugador libre y después de que se le relacionase con mucha fuerza con el Barcelona. Sin embargo, la rapidez en la negociación del PSG hizo que esta opción fuese la elegida por el propio protagonista.

"No puedo decir que esté completamente feliz (en el PSG). Porque la situación no es la que querría, pero así es el fútbol y tendré que aprender a lidiar con ello. Soy un luchador. Tengo que ser positivo y trabajar duro para darle la vuelta a la situación. He jugado mucho en los últimos años, siempre he estado en forma y lo he hecho muy bien. Esto es algo diferente y lleva su tiempo acostumbrarse a ello. Tenía muchas ganas de esta nueva etapa y, cuando llega, pasa esto. Es complicado", ha confesado.

De Messi a Depay

En una entrevista para la FIFA, Wijnaldum también se ha referido a otros nombres propios. Uno de ellos, Messi: "Ver la grandeza desde una distancia tan corta es algo difícil de describir. Es uno de los mejores jugadores de siempre. Verlo entrenar cada día es un verdadero honor. Y ver lo buena persona que es, hace que resulte todavía más especial. Todos en el PSG están muy felices. Ha dado un verdadero impulso al club. Me siento dichoso por tenerlo como compañero".

Georginio Wijnaldum PSG

"Memphis es un magnífico jugador. Creo que la selección lo está haciendo tan bien por Memphis. Personalmente, creo que yo lo estoy haciendo tan bien porque él es tan bueno que nuestros rivales continuamente tienen que estar vigilándolo. Eso genera espacios para mí y para los demás centrocampistas. Hace mejores a los jugadores que están a su alrededor. Ahora juega de delantero, pero hace mucho más que marcar goles: hace que ocurran cosas, da asistencias... Somos muy afortunados por tenerlo", ha dicho sobre Memphis Depay.

En cuanto a los tres mejores futbolistas del mundo, el neerlandés se ha 'mojado': "Todo el mundo dice Messi y Cristiano Ronaldo porque llevan 15 años dominando en el fútbol, y el tercer jugador siempre es uno diferente. Cuando hablas de los mejores jugadores del mundo, la gente automáticamente dice centrocampistas y delanteros, pero también tenemos grandes defensas. Virgil van Dijk está ahí arriba. Ahora juego con Verratti en el PSG y es fenomenal. La gente no lo mencionará porque su función no consiste en meter muchos goles ni dar muchas asistencias, pero lo que hace en los entrenamientos y en el campo es espléndido".

