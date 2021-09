El repaso de Pochettino a los fichajes del PSG: de Messi a Sergio Ramos

Mauricio Pochettino ha hablado con los medios de la UEFA antes del debut del PSG en la Champions League esta temporada 2021/2022. El entrenador argentino se ha referido a varios de sus jugadores, entre ellos los recién llegados. De Sergio Ramos a Leo Messi, pasando por Georginio Wijnaldum o Achraf Hakimi.

El técnico argentino ha señalado en la entrevista que él tal vez no es "la persona más adecuada para describir a Messi" porque hay gente que "tiene un vocabulario más amplió" para describir de manera más cercana "la realidad que Leo merece". "Siempre será considerado entre los mejores del mundo", ha continuado.

En cuanto a la llegada del ahora '30' al Parque de los Príncipes, Pochettino ha asegurado que "desde que llegó, se ha adaptado muy rápidamente", además de incidir en que "se ha entrenado muy bien" para tratar "de alcanzar su máximo nivel lo antes posible".

El debut de Messi con el PSG Reuters

"No pensé que fuera posible -que fichara por nosotros-, y cuando aparece una oportunidad y todo va tan rápido, no puedes procesarlo inmediatamente. Sin embargo, existe esa conexión: los dos somos argentinos, los dos somos de Newell's, los dos somos de Rosario. Además, lo admiro desde hace mucho tiempo cuando me enfrenté a él como rival, así que tenerlo ahora entrenando con nosotros es muy bonito. Esperamos que, juntos, podamos lograr lo que el club desea", ha agregado.

En cuanto a Sergio Ramos, el entrenador argentino ha destacado que en el club creen que "puede transmitir su experiencia y su competitividad". "Es un jugador que también lo ha ganado todo, como Leo. Es bueno tenerle en el club por todo lo que puede compartir con sus compañeros: toda esa experiencia que adquirió en el Real Madrid", ha apuntado sobre el exmadridista.

Otros fichajes

También ha tenido palabras para los otros fichajes del PSG. "Ha sido capitán de la selección holandesa, lo ha ganado todo en el Liverpool, pero aún le queda mucho fútbol por jugar. Puede jugar en varias posiciones, pero sin perder su competitividad, entendiendo profundamente el juego y desplegando un gran nivel en cuanto a técnica y fuerza", ha dicho de Wijnaldum.

Gianluigi Donnarumma, con el PSG en la temporada 2021/2022 Reuters

Mientras que de Gianluigi Donnarumma ha señalado que le han visto "coronarse como Jugador del Torneo de la Eurocopa 2020 y ganar la Eurocopa con Italia". "Creo que su perfil de portero y su edad le convierten en un uno de los mejores porteros del mundo, ¿no?", ha afirmado Mauricio Pochettino.

"Achraf es un jugador joven al que sigo desde que yo estaba en el Tottenham. Estuvimos a punto de ficharlo para el Tottenham, pero luego se fue a jugar al Dortmund. Tiene una gran capacidad para correr, su potencial físico es enorme. Es joven, está madurando a nivel defensivo, pero aporta mucho en ataque", ha concluido sobre Achraf.

La Champions League

Pochettino cree en su equipo y en que todos los jugadores "pueden ser compatibles". Por ello pone de relieve que la palabra clave debe ser "respeto": "Tenemos un grupo en el que la mayoría de los jugadores merecen ser titulares, pero lamentablemente sólo 11 pueden serlo. Y los que no jueguen tendrán que apoyar al equipo y trabajar para poder jugar el próximo partido y demostrar que también tienen nivel para competir".

Además, ha hablado sobre el gran objetivo: ganar la Champions League. "Es una competición realmente imprevisible, pero una de las más atractivas del mundo para jugar. Sin embargo, hay que tener suerte para ganarla. Porque todos los equipos que participan en la Champions League son fuertes, y en toda Europa (Inglaterra, España, Italia, incluso Alemania y también Francia) se han hecho grandes inversiones para poder ganarla".

"No hay nada mejor que participar en ella. Cuando la plantilla piensa en esta competición, siempre decimos que tenemos la responsabilidad y la presión, pero también somos los que tenemos la oportunidad de formar parte de la historia, de vivir esta experiencia y vamos a disfrutarla", ha finalizado.

