La indignación de un 'olvidado' de la Selección: "Ahora haces dos partidos buenos y ya vas"

Las listas de Luis Enrique con la Selección siempre traen alguna que otra polémica, pero seguramente no haya habido ninguna tan comentada como la última. La convocatoria de Gavi o la repesca de Sergi Roberto por las lesiones han indignado a más de uno, como ha ocurrido con José Enrique. El que habla es uno de los 'olvidados' de la Selección no hace tanto tiempo.

José Enrique llegó a ser lateral del Liverpool y pasó por otros equipos como Newcastle, Villarreal, Celta o Zaragoza. Nunca le convocaron para jugar en la Selección, tampoco "estando on fire", como ahora recuerda. Lamenta que ahora sea "tan fácil ir con España", haciendo referencia a la llamada del joven Gavi.

José Enrique ha hablado en una entrevista con la agencia Stats Perform: "Ahora mismo no recuerdo el nombre de ese chaval, pero apenas ha jugado 200 o 300 minutos con el Barcelona y ya va a la selección absoluta. Te paras a pensar y dices, ¿pero esto qué es?", señala.

Klopp junto a José Enrique, en el Liverpool Reuters

Y añade: "Yo jugué con el Liverpool y no logré ir convocado cuando estaba on fire, pero ahora parece que es demasiado fácil jugar con España en cuanto haces dos o tres buenos partidos y en mi opinión no debería ser tan fácil representar a tu país".

También analiza la situación actual de la Selección en manos de Luis Enrique. Cree que los problemas, respecto a generaciones anteriores, está en el bajo momento de forma de Real Madrid y Barcelona: "Aportaban ocho o nueve jugadores al once titular de aquella selección mientras ahora son dos equipos que están mal".

No hay un grupo

Las opciones se han multiplicado, pero eso trae un 'pero' consigo: "Ahora hay mucha diversidad y Luis Enrique elige a los jugadores que están más en forma, eso me gusta, pero al final es necesario dar estabilidad al equipo", señala. Y es que el combinado nacional, desde que llegó Lucho, nunca ha tenido un grupo establecido en las convocatorias.

Sobre esto pone un claro ejemplo: "Cuanto más juegue junto el mismo grupo de jugadores mejor se acabarán adaptando. Mira ahora lo que le pasa a Messi en el PSG, no es el mismo Messi del Barcelona porque juega con compañeros diferentes y en un equipo diferente donde todos tienen que adaptarse unos a otros", concluye.

A por la Nations League

La Selección se juega esta semana un título: el de la Nations League. Este miércoles se mide a Italia, la actual campeona de Europa, en las semifinales y si pasa de ronda le esperará en la final Bélgica o Francia, que son las otras dos semifinalistas. ¿Debutará Gavi en un escenario así de grande?

[Más información: La Nations League, clave para España: un título sin corona que puede revivir a la Selección]

Sigue los temas que te interesan