Pjanic culpa a Koeman de su fracaso en el Barça: "El entrenador tomó decisiones que no entendí"

Cuando Miralem Pjanic era uno de los mejores mediocentros del mundo seguramente no imaginaba que iba a terminar jugando en Turquía, un país que ahora afirma que le da "curiosidad". Seguramente tampoco se imaginaba que acabaría allí por "algunas decisiones" de un entrenador para el que no iba a contar.

Sin embargo, así es como han tenido lugar los últimos años de su carrera deportiva, sin sitio en el FC Barcelona y fichando por el Besiktas para poder volver a sentirse futbolista después de haber sido uno de los mejores en su posición. Pasó interesar a clubes como Barça o Real Madrid cuando era un fijo en la Juventus al ostracismo más absoluto.

Y de ello, Pjanic cree que la culpa es de Ronald Koeman, el técnico que no le dio oportunidades en el FC Barcelona y con quien nunca se llegó a entender. El bosnio ya habló varias veces durante sus últimos meses en la ciudad condal exigiendo más minutos y más oportunidades de su entrenador. Pero ni por esas, para el neerlandés no existía.

Finalmente no le quedó más remedio que sailr de España y recalar en las filas del Besiktas para conocer Turquía y sentirse de nuevo jugador de fútbol. Ahora, desde territorio otomano, Pjanic mira hacia atrás y hace repaso de lo vivido y tiene claro quien fue el culpable de que su estancia en un club tan grande como el Barça fuera un absoluto fracaso después de haber sido una estrella en Turín.

Pjanic señala a Koeman

"El año pasado, en Barcelona, el entrenador tomó decisiones que no entendí. No tuve mucha suerte. Podría haber jugado en el Barcelona. Necesitaba más minutos, pero fue la decisión del entrenador. Tenía que resolverlo y encontrar un sitio donde pudiera jugar".

Ahora ha cambiado al menos su estado anímico ya que ha encontrado un lugar en el que jugar. Sin embargo, por dentro lleva el peso de tomar una decisión que le hizo pasar de ser titular en uno de los mejores equipos de Europa a jugar en una liga menor como la turca. No obstante, los caminos del fútbol nadie los conoce.

Y si no que se lo digan a su anterior equipo, al Barça, que atraviesa un momento pésimo: "Pasan momentos difíciles y los resultados no son los que quieren los aficionados. Eso genera presión. La directiva y el presidente saben lo que hacer. Económicamente, las cosas no están bien, pero es un gran club. Tiene muy buenos jugadores y, quizá, necesitan un líder para levantar al equipo. Se han cometido errores, pero la gente tomará las decisiones correctas. El Barcelona volverá es uno de los más grandes".

Ese líder que ya no esté puso rumbo al extranjero como lo hizo él, pero eligió París. En cambio, Pjanic se decantó por la opción turca donde se ha encontrado un país que le gusta: "Soy un futbolista que siempre quiere estar en el campo y, cuando el Besiktas se interesó, no dudé. Siempre quise visitar Turquía. Es un país que siempre me generó curiosidad".

