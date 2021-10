"De cara al mundo parece que en Barcelona solo está el Barça, incluso para la Generalitat o TV3"

Ser del Espanyol no es una tarea fácil. Y ser del Espanyol en Barcelona mucho menos. Eso es algo que saben casi todos los 'pericos' ya que lo experimentan durante casi toda su vida. Acostumbrados a convivir bajo la sombra que les hace el Barça incluso en su propia ciudad, su sentimiento se forja a base de fuerza y resistencia.

Una persona que sabe muy bien cómo se padece eso es David López, capitán del equipo que recibe en el RCD Estadium al Real Madrid en su regreso a la Primera División después del brillante ascenso conseguido el pasado curso. El líder del conjunto 'perico' lo sufre como jugador, como persona, pero también como padre, ya que tiene que ver cómo sus hijos viven rodeados de un barcelonismo que intimida su sentimiento españolista. Así lo ha transmitido en una entrevista para ABC.

A pesar de esto David se muestra muy contento y orgulloso de que el equipo haya regresado a la Primera División para disputar partidos tan grandes como este: "Contra ellos se disfruta más que se sufre, sobre todo después de venir de una temporada en Segunda. Sufrir es ir al campo del Alcorcón, Lugo, Logroñés y saber que te estás jugando la vida. Eso era sufrir. Pero contra el Real Madrid y en Primera es donde tiene que estar el Espanyol".

Poder del Barça

López asegura que como institución es complicado convivir con esa presión de estar siempre bajo el yugo del Barça, ya que hasta los organismos más importantes se posicionan siempre al lado del conjunto culé olvidándose de que existen más equipos, algunos con tanta historia como el Espanyol.

"Es difícil, sin duda. Convives con un monstruo como el Barcelona, que lo absorbe todo. De cara al mundo parece que en Barcelona solo está el Barça y nadie más. Incluso para la Generalitat solo está el Barça. U otras instituciones, como TV3. Pero al final es que es perico lo es desde la cuna. Es un sentimiento que mueres con él. Segurísimo".

Ese sufrimiento se traduce incluso en su vida diaria con sus hijos: "Van al colegio y ven siempre inputs del Barça, y los colores del Barça y sus amigos son del Barça y el Barça siempre gana... Convivir con eso no es fácil, pero el que es del Espanyol nace del Espanyol y su familia es del Espanyol y le da igual. Al contrario. Eso nos hace más fuertes". Aun así, reconoce con deportividad que si se hicieran del Barça y si le pidieran una camiseta, accedería: "Se la tendría que regalar. Intentaría convencerle, pero si es su voluntad... No tendría más remedio".

Partido contra el Madrid

El Espanyol se mide a un Real Madrid que llega tocado tras la derrota en Champions contra el Sheriff, lo que supone una enseñanza para ellos: "Nos enseña qué cosas se pueden hacer para ganarles, pero al no ser uno de los equipos más fuertes de Europa, vendrán con más hambre. El Madrid no se puede permitir dos derrotas consecutivas".

David López aprovecha también para lanzar una queja sobre las diferencias que existen entre unos clubes y otros a niveles económicos: "Lo que no me gusta es que el Madrid pueda gastarse 180 millones en un fichaje y que otros clubes como el Espanyol, el Getafe, el Granada... no pueden permitirse más de 15 0 20 millones. Ahí ves la desigualdad que hay".

