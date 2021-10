El once titular del Real Madrid ante el Espanyol

El Real Madrid viajará a Barcelona para vérselas con el Espanyol. Un partido correspondiente a la octava jornada de La Liga y donde el equipo merengue tendrá que anteponerse a numerosas bajas de última hora. Carlo Ancelotti tiene una convocatoria con limitaciones y tendrá en su mano volver a sorprender a la hora de realizar la alineación titular. Además, podría producirse el regreso del histórico tridente del Real Madrid.

El primer golpe para el conjunto de la capital llegaba poco después de realizar el último entrenamiento. El cuadro merengue confirmaba las ausencias de Isco y Marco Asensio, entre otros, para el duelo ante el Espanyol. Dos bajas con las que no se contaba y que dejaban el centro del campo debilitado. Además, el canterano Antonio Blanco debía ir al Castilla por la lesión de Morante. Una serie de acontecimientos que recortaron las opciones de Ancelotti para la medular.

La convocatoria del italiano refleja tanto las bajas en defensa como en el centro del campo. Pese a ello, hay posiciones que parecen claras antes de llegar al parón de selecciones. Y la más evidente es la de Courtois, que tiene el puesto fijo en la portería del Real Madrid con intervenciones cruciales lo que va de temporada.

Once del Real Madrid

Los primeros cambios pueden llegar en la línea defensiva. Militao y Alaba apuntan a liderar el centro de la zaga, pero Nacho puede hacerse con un lateral derecho al que también está acostumbrado y Miguel Gutiérrez es la única opción para la banda izquierda ante las bajas de Marcelo y Mendy.

El gran regreso

Siguiendo con ese esquema del 4-3-3, el centro del campo puede vivir un regreso más que importante. Durante esta temporada no había existido la opción de reunir a Kroos con Casemiro y Modric. Un trío que con Zidane se afianzó en el Real Madrid y que fue una de las claves de la etapa más exitosa de la última década. Una vez superada la lesión del centrocampista alemán, ante el Espanyol cabe la opción de que se recupere esa medular. Más todavía teniendo en cuenta las ausencias de Isco y Asensio.

Menos dudas puede haber en punta de ataque, donde Mariano no estará presente en la convocatoria por lesión. Jovic aspira a quitarle minutos a Benzema, pero tras el tropiezo en Champions Ancelotti puede mantener la punta de ataque. Karim Benzema está siendo el mejor goleador del equipo, Vinicius se ha adueñado del extremo y la posición que queda podría ser para Eden Hazard, que antes del parón quiere dar un paso al frente en el Real Madrid.

Las pistas de Ancelotti han sido pocas y más viendo las bajas a las que tendrá que enfrentarse. Sin embargo, sí que ha dejado una máxima: "Los jugadores que han tenido más minutos contra el Sheriff tienen más posibilidades descansar. Todos dicen que Casemiro está cansado, yo no lo veo así. Que quites un jugador no significa que no merezca jugar, solo es para preservarles. Asi lo hice con Modric que jugó bien contra el Villarreal y después descansó".

[Más información - Iván Morante sufre una grave lesión de rodilla y estará tres meses de baja]

Sigue los temas que te interesan