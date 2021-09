LaLiga insiste en que fue decisión de Laporta que el Barça no renovara a Messi

El FC Barcelona sí podría haber inscrito a Leo Messi para esta temporada. El delantero argentino acabó contrato sin firmar ninguna renovación, pero las negociaciones entre ambas partes se extendieron varias semanas con la intención de alcanzar un acuerdo. El club catalán acabó anunciando que por las limitaciones económicas no podía firmar a su estrella, algo que LaLiga negó en su día y que ha vuelto a desmentir.

José Guerra, director general Corporativo de LaLiga, ha asegurado que "había soluciones para mantener a Leo Messi" en el FC Barcelona, pero que fue decisión de la cúpula del club el no llegar a un pacto con el delantero argentino. "Ha sido la directiva del club la que ha decidido destinar sus posibilidades en un sentido o en otro. No creo que haya sido solo financiero", ha subrayado el representante de la competición en un acto con los periodistas para explicar los límites salariales de los clubes de La Liga.

El entorno del delantero argentino ya había dejado entrever cierto malestar con la directiva del Barça. El padre de Messi, que además ejerce de representante, señaló sin nombrar a varios miembros del club que no facilitaron la operación. Ambas partes estuvieron negociando durante semanas y el Barça, según anunciaron en la entidad, llegó a presentar dos ofertas diferentes a Messi. Las dos las aceptó el jugador, pero no LaLiga por no cumplir con los límites económicos necesarios. Sin embargo, una vez recibida la última negativa, la entidad decisión poner fin al proceso de negociación.

Esta temporada, el Barcelona tendrá un límite salarial de 97 millones de euros. Una cifra muy inferior a los 347 millones de los que disfrutó la temporada pasada y que se ha visto reducida por "las pérdidas de temporadas anteriores". Guerra, durante el mismo acto, ha espetado que "las pérdidas o los excesos de temporadas anteriores deben ser recuperados según el sistema del control económico", por lo que "de esos más de 700 millones, hay 487 que tienen que estar destinados a compensar las pérdidas de temporadas anteriores".

Desmentidos al Barça

Hace unas semanas, fue Javier Tebas quien explicó que la salida de Leo Messi no se había producido únicamente por la crisis financiera del Barcelona, sino por las preferencias de la directiva blaugrana a la hora de gestionar económicamente sus recursos. "No fue una decisión económica. Lo sé con seguridad", espetó el presidente de la patronal en una entrevista.

Unas declaraciones que contradicen por completo a lo expresado por el Barcelona y por Joan Laporta en diversas ocasiones. El club catalán, sin ir más lejos, culpó a esos límites económicos de la salida de Leo Messi. "A pesar de haberse llegado a un acuerdo entre el FC Barcelona y Leo Messi y con la clara intención de ambas partes de firmar un nuevo contrato en el día de hoy, no se podrá formalizar debido a obstáculos económicos y estructurales (normativa de LaLiga española)", explicaron en el comunicado que anunció el adiós del '10'.

