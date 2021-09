Rulli: "El Villarreal siempre sale a ganar con su estilo, estamos capacitados para ello"

El Villarreal consiguió sacar un empate de su visita al Santiago Bernabéu el pasado fin de semana y ahora se enfrenta a un nuevo hueso duro de roer: el Manchester United. Los finalistas de la pasada edición de la Europa League se enfrentan en la Champions y en la previa Geronimo Rulli ha atendido a los medios de comunicación.

Motivación en el vestuario

"Creo que va a ser especial para todos. El último recuerdo que tenemos fue en la final, con victoria para nosotros. El momento más lindo de la historia del Villarreal. Por nuestra parte será un partido muy diferente al de meses atrás. Con nuestro planteamiento iremos a Old Trafford a pelear por los tres puntos".

¿Vendetta?

"No soy yo el que tengo que contestarlo. Para nosotros es un partido más de Champions, como lo fue el Atalanta. Afrontamos el partido de una forma diferente, con ganas de ganar en Old Trafford y para encarrilar nuestro paso en Champions".

Imagen frente a los grandes

"Sin duda. Es el camino a seguir. Es lo que queremos, competir contra cualquier equipo de igual a igual. Tratando de imponer nuestro juego. Competimos igual en cualquier campo y competición. Intentaremos sacar los tres puntos con nuestro estilo y ojalá lo podamos conseguir".

Sobre el Manchester United

"Un equipo muy fuerte. Viene de perder su partido de fase de grupos y va a querer ganar a toda costa. Cristiano vuelve a la Champions en su casa. Un aliciente más. Enfrente tendrán a un Villarreal que tratará de imponer su juego desde el minuto uno. Estamos capacitados para ello".

Claves del partido

"Las claves pasan por hacer un partido completo. Ser contundentes en las dos áreas y competir desde el primer minuto hasta el silbido final. El partido pasa por tener personalidad e imponer nuestro juego".

Titular esta temporada

"Yo entreno y trabajo para competir. Ojalá me toque estar y si no me toca seguiré sumando para el equipo desde donde toque. Con fe y confianza para conseguir los tres puntos mañana".

Partido diferente a la final

"Obviamente ellos tienen diferentes jugadores. Pero la diferencia es que nos jugábamos un título. Mañana es la segunda fecha de la Champions. Es muy diferente".

Exigencia

"Creo que el equipo está muy bien. Cuando hablo del equipo hablo de los 25 o 30 jugadores que hoy por hoy conformamos la plantilla. El nivel es alto y estamos todos capacitados para competir. El Villarreal siempre sale a ganar, con su estilo. Son partidos bonitos de jugar y el equipo demuestra que es capaz de competir contra cualquier rival en cualquier cancha".

