Solskjaer avisa al Villarreal: "Cristiano es garantía de gol"

Manchester United y Villarreal, frente a frente en la Champions League. El equipo español se llevó la Europa League hace tan solo unos meses y ahora vuelve a verse las caras con el equipo de Old Trafford. Aunque algo ha cambiado en los diablos rojos en este tiempo. Jugadores como Jadon Sancho, Cristiano Ronaldo o Raphaël Varane, protagonista en la previa, han reforzado al conjunto inglés. Sobre todo ello habló en rueda de prensa Ole Gunnar Solskjaer.

Estado de Shaw y Maguire

"Maguire no va a llegar al partido de mañana, Shaw aunque no ha entrenado con el equipo esperemos que sí".

Crisis de resultados

"Los buenos resultados que hemos acumulado al inicio de temporada nos han sido útiles para la situación reciente que hemos vivido de resultados más complicados. Yo confío en todos mis jugadores. Los aficionados tienen su opinión sobre quien debe jugar y quien no, pero yo tengo que tomar mis decisiones".

Ole Gunnar Solskjaer, en un partido del Manchester United en la temporada 2021/2022 Reuters

Lecciones tras final de la Europa League

"Hemos aprendido del Villarreal las últimas temporadas, y de la final, los partidos que jugamos contra ellos siempre han sido empatados. Son muy organizados y tienen muy buenos jugadores a nivel individual tienen jugadores con muchos dones. Es difícil crear ocasiones contra ellos, tenemos que ser mejores en la toma de decisiones que en la final, estar más calmados".

Presión por la derrota ante Young Boys

"Claro, es un grupo muy complicado, solo seis grupos. Necesitaremos 10-12 puntos para pasar. El Villarreal también llega después de un empate en casa que quizás no es todo lo bueno que querían. Si no ganamos mañana, estaremos obligados a ganar los 4 restantes. No es una final, pero es un partido importantísimo".

Presión por las críticas

"Esa presión es un privilegio, que digan que tenemos que ganar un trofeo es porque confían en nuestro progreso y nos parece bien porque nosotros estamos aquí para ganar, yo estoy aquí para ganar".

¿Cambio de sistema?

"Barajamos todas las opciones y también hacer ajustes. Siempre miramos lo que podemos mejorar, el cambio de sistema puede darse en cualquier partido no solo mañana".

¿Están en el camino correcto?

"Mi pensamiento es siempre querer ganar el primer partido y en este caso es ganar al Villarreal. No empezamos bien y tenemos que ganarles. Nuestra posición en la liga es mejorable también, pero estamos en la batalla y la temporada acaba de empezar".

Factor Cristiano Ronaldo

"Siempre puedes decir que Cristiano es garantía de gol. Él les marcó 13 goles en pocos partidos, eso significa que disfruta jugando contra ellos. Conoce a Albiol y Pau Torres, no va a ser sencillo para nosotros, pero tampoco para ellos. Lo más importante ahora es que Cristiano conozca más a nuestro equipo para que cada vez tenga más oportunidades".

