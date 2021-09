Cesc Fàbregas: "¿Messi? Las leyendas del Barça deben irse como merecen"

Cesc Fàbregas tiene muy claro que su carrera va encaminada a los banquillos. Así lo ha dejado claro en una entrevista que ha concedido a la Agencia EFE, en la que también habla sobre la salida de Leo Messi del FC Barcelona y sobre su nuevo rol en el AS Mónaco.

El centrocampista continúa en activo, pero es consciente de que su papel en el Mónaco no es el que era. Sin embargo, se encuentra "muy bien" para seguir jugando. El jueves el club del Principado se enfrenta a la Real Sociedad en la Europa League y aunque no han comenzado bien el curso, ha afirmado que están "ilusionados" con la competición europea.

Fàbregas quiere sentarse en un banquillo en el futuro. No será algo inmediato, pero si se ve dirigiendo en unos cinco años: "Retirado y entrenando y quiero hacerlo al más alto nivel. No quiero cometer el error de querer entrar muy rápido en grandes clubes. Crear una metodología lleva un tiempo, aunque no hace falta decir que por mi manera de jugar creo que ya se sabe un poquito el cómo y a qué me gustaría jugar cuando sea entrenador".

Cesc Fábregas durante un partido con el AS Monaco AS Monaco

El jugador también ha revelado cuáles son, según su criterio, los tres mejores entrenadores de los últimos 20 años: Mourinho, Ancelotti y Guardiola. Dos del Real Madrid, pero también dos con los que coincidió en el mismo club. Con Mourinho lo hizo en el Chelsea y con Guardiola en el Barcelona: "He tenido mucha suerte de ser entrenado por los mejores y de jugar contra los mejores".

El Barcelona

En cuanto a Messi, Fàbregas ha destacado que "en el fútbol todo puede cambiar en cuestión de segundos". "A él le tocó esta vez, a mí me toco otras muchas, son momentos de la vida que hay que superar de la mejor manera. Leo es un chico súper fuerte, súper competitivo. No tendrá problemas de adaptación", ha agregado.

Leo Messi, en un partido del Barcelona de La Liga 2020/2021 LaLiga

"Lo de Leo surgió en un momento de inestabilidad del club, pero al final será el mejor jugador de la historia del club y esto no va a cambiar nada. Cuando se retire, se puede hacer otra despedida. Las leyendas del club deberían irse de la manera que merecen por todo lo que han dado al fútbol y al club", ha sentenciado sobre el tema Messi.

Por otra parte, también se ha referido a la nueva hornada de jugadores de La Masía: "Para crear un gran talento le tienes que dar oportunidades. Estoy convencido de que en España hay talentos grandiosos que muchas veces se pierden. El fútbol tiene muy poca paciencia. En una situación normal, el Barça no pondría a Gavi con 18 años o a Nico de titular el domingo. Son gente que está tirando del carro en un grandísimo club en momentos difíciles".

Preguntado por con quién se queda de los nuevos canteranos que llegan pisando fuerte en Can Barça, Cesc se ha 'mojado': "Al final no se trata de quién te gusta más o menos, pero ves a Gavi con una confianza, un desparpajo, que no es normal a su edad. Va corriendo, es agresivo, se le ve con ganas de hacerlo bien. Si siguen así, el futuro tiene buena pinta".

