Cesc Fábregas recuerda el momento más duro de su vida: "Pegué un puñetazo a la pared"

Cesc Fábregas, a sus 33 años, es consciente de que ha entrado en la fase final de su carrera deportiva. Por ahora disfruta del fútbol en Mónaco, donde con su familia ha encontrado una vida más alejada de los focos, pero ha encontrado un hueco para hacer repaso a lo vivido hasta ahora. Protagonista del nuevo episodio de Samanta y la vida de, que se emite en Cuatro, vuelve atrás en el tiempo por un momento.

Fábregas cuenta cuál ha sido el peor momento de su vida y no puede evitar reconocer que fue la separación de sus padres: "A día de hoy todavía me sienta mal. Yo tenía 14 años cuando mis padres se separaron. Es una cosa que he llevado dentro más de la mitad de mi vida, pero siempre lo llevo ahí, es una tristeza recurrente, no lo supero", contó.

Y siguió: "Siempre me voy a acordar que era un domingo por la tarde. Nos llamó mi padre diciendo que era una reunión familiar. Yo pensaba que era que iba a ser que mi madre estaba embarazada, porque todo hasta entonces había sido muy normal. Pero a mi padre se le veía afectado y mi madre tomó la palabra. Cuando nos lo dijo me quedé en shock. Recuerdo subir a mi cuarto y dar un puñetazo a la pared. A mí me distorsionó un poco. Era un chico con las ideas muy claras, tenía una vida muy estable y eso rompió mi cabeza. Mi hermana era diferente porque ella se adapta. Pero para mí fue un problema muy grande".

Con 16 años, rumbo a Londres

Su madre, Nùria Fábregas, participó en el programa y habló del momento en el que con 16 años Cesc puso rumbo a Londres para jugar en el Arsenal: "El día que peor lo pasé fue cuando se fue. En el aeropuerto me eché a llorar. Aunque fuimos culpables una parte, de impulsarlo a irse. Dolió mucho. La gente me decía que cómo le iba a dejar que se fuera tan joven. Pero iba a estar bien cuidado".

Y contó una divertida anécdota con una leyenda gunner: "Fui a Londres al cabo de un mes y, esperando a que él saliera, salió un armario de metro noventa, con boina tope fashion, eso sí. Y luego aparece mi pequeño. Le pregunto quién es este y me dice: 'Sol Campbell, mamá. Es el capitán de la selección inglesa'. Pero juega contigo, ¿verdad? 'Sí, es defensa', me dijo. ¡Qué bien! ¡Ya estoy tranquila!".

La retirada se acerca

Entre otras cosas, Fábregas también habló del día que quiso imitar el peinado de Fernando Torres pero la "copiada" no le salió "muy bien" o la vez que Piqué le quemó el pelo por querer teñirle de rubio. Además, se refirió a su fichaje por el Chelsea: "Para irme al Chelsea, hablé con Mourinho y me gustó mucho lo que me dijo".

Por último, Cesc habló de lo que puede ser lo siguiente en su carrera: la retirada: "No pienso en la retirada pero sé que va a pasar pronto desgraciadamente. Creo que cuando lo haga tendré mucha liberación mental. La mitad de mi vida ha sido prepararme siempre el siguiente partido.

