Cesc Fàbregas: "Mourinho es mi amigo, con Guardiola no he vuelto a hablar"

33 años y cuerda para rato. Cesc Fàbregas quiere seguir al menos tres o cuatro temporadas más en activo y desde las filas del Mónaco, para el programa Tot Costa, ha hablado y ha dejado unas jugosas declaraciones en la comparativa entre José Mourinho y Pep Guardiola.

Lo más curioso es que aunque afirma que Guardiola fue su gran ídolo de infancia y ha aprendido mucho de él, es del portugués de quien guarda un grato recuerdo. "Fue quien más me inspiró al salir del Barça", ha asegurado el futbolista, quien también ha afirmado que guarda una relación de amistad con Mou, pero ningún vínculo con Pep.

"Mourinho fue quien más me inspiró al salir del Barça. Me dijo que nos las habíamos tenido en el campo cuando él estaba en el Chelsea y yo en el Arsenal y luego cuando él entrenaba al Real Madrid y yo estaba en el Barcelona, pero que para él todo terminaba ahí, y me contó su proyecto. Prioricé lo profesional, y hoy en día me sigo escribiendo con él y lo considero un amigo, me ayudó mucho en su momento y puede que con él jugara una de mis mejores temporadas", ha apuntado Fàbregas.

Cesc Fàbregas, en un partido del Mónaco EFE

A continuación se ha referido a un Guardiola con el que no solo hay relación, sino que tampoco ha vuelto a hablar con él desde que dejaron de trabajar juntos: "Con Pep, nada. No nos hemos vuelto a hablar. Hay cosas que pasaron de las que no tengo por qué hablar. Reconozco que mi ídolo en mi infancia, quizás es la persona de la que he aprendido más, como jugador, como ídolo y después como entrenador y ya está".

Relación con sus ex

Con sus excompañeros sí que mantiene contacto y con algunos una buena relación de amistad, en especial con dos de ellos: Messi y Piqué, aunque también ha tenido buenas palabras para Busquets o Jordi Alba. Precisamente, sobre Leo en particular ha tenido unas palabras por todo lo que se ha dicho y escrito de él en los últimos meses.

"Especialmente con Piqué y Messi, que nos conocemos desde los 13 años y también con Busquets y Jordi Alba", ha apuntado sobre sus contactos con el actual vestuario culé. Y ya sobre Leo en particular ha comentado que "desde el punto de vista personal quieres que a tus amigos les vaya bien".

Leo Messi, durante El Clásico del Camp Nou LaLiga

"No sé qué más se le puede pedir a Messi después de tantos años dando tanto. ¿Que corra?, cuando ganaba el triplete y hacía lo mismo nadie decía nada. Tú puedes haber dado mucho, que al final solo valorarán lo último Vi a gente del club que intentaba hacerle daño, pero como culé estoy agradecido de que siga en el Barça. ¿Si se siente solo?, no creo. Ha pasado por muchos grupos y solo seguro que no está, aunque es cierto que Luis era un apoyo para él", ha sentenciado Cesc Fàbregas sobre su excompañero y amigo Leo Messi.

