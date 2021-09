De futbolista a lechero: Richard Eckersley jugó con Cristiano Ronaldo y ahora no se cambiaría por él

Niños y niñas de todo el planeta sueñan con convertirse en estrellas del fútbol. Pero la realidad es que no todos ellos consiguen alcanzar la meta. Llegar a la élite es complicado y aun más mantenerse en lo más alto. Esto lo sabe bien Richard Eckersley, quien llegó a jugar con Cristiano Ronaldo en el Manchester United.

Eckersley debutó con los diablos rojos en el año 2009. Allí coincidió con el ex de Real Madrid o Juventus de Turín, quien regresó a Old Trafford el pasado verano. Pues bien, el que fuera compañero de vestuario de Cristiano ahora es lechero y comerciante, vende leche de avena.

The Athletic recoge la historia de Richard Eckersley, quien asegura al citado medio que no se cambiaría por Ronaldo, ya que está feliz con su vida y tiene el control de su destino. Fue en el año 2015 cuando jugó su último partido como profesional. Por aquel entonces militaba en el Oldham Athletic y una lesión cambió su futuro.

De futbolista a lechero

Tan solo jugó cuatro partidos con el Manchester United, después pasó por clubes como el Burnley, Plymouth, Bradford, Toronto, New York Red Bulls y Bury. Todo ello antes de firmar por el Oldham y lesionarse de gravedad: "El Oldham no tenía dinero ni aspiraciones. Yo estaba volviendo de una boda, teníamos un bebé recién nacido y le dije a mi mujer que quería dejar el fútbol. Fue un alivio. Tenía suficiente dinero para aguantar seis meses o un año".

Richard Eckersley, en un partido del Manchester United Reuters

De ahí a reinventarse. Ahora echa la vista atrás después del regreso de Cristiano al United: "Lo he estado pensando todo el tiempo. Cristiano Ronaldo está de vuelta en el United y la última vez que estuvo allí, yo estuve allí. Estaba entrenando con él. Y ahora soy lechero y comerciante, vendo leche de avena. Él todavía juega al fútbol. Es una locura. Mundos aparte".

Eso sí, el exfutbolista tiene claro que no se cambiaría por nada con Ronaldo: "No me cambiaría por él. Soy muy feliz y tengo el control de mi destino". Junto a su familia vive feliz: "Tenemos nuestra propia casa, nuestro jardín, plantamos nuestra propia comida. Es como un pueblo sin carreteras. Es una comunidad de unas 40 personas. Todo es vegetariano y 100% orgánico".

"Estamos produciendo 25.000 litros de leche al mes en botellas de cristal. Todo es reutilizable, es un modelo de negocio circular. Tenemos 22 empleados, queremos ser la mayor distribuidora de leche del Reino Unido en los próximos cinco años. Quién sabe ¿Quizás el Manchester United la tendrá guardada en sus neveras algún día?", sentenció Eckersley.

