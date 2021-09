Haaland elige el Real Madrid: comienza la cuenta atrás para la operación del verano 2022

Erling Haaland es uno de los hombres de moda en el fútbol. El delantero noruego continúa siendo sinónimo de gol, pero es que además siguen estando a la orden del día las especulaciones sobre su futuro. Y ahí es donde entra el Real Madrid, club en el que quiere jugar el futbolista; y el Borussia Dortmund, que se resiste a prescindir de sus servicios a partir del próximo verano.

Es importante remarcar en este punto que la cláusula de salida de Haaland desciende hasta los 75 millones de euros el 30 de junio de 2022. Aunque bien es cierto que en Alemania se ha hablado de la posibilidad de que el Borussia Dortmund decida incrementar esta algún kilo que otro.

El futbolista tiene contrato. Esa es la principal realidad. Por lo que el conjunto germano debe estar abierto a negociar para que Haaland acabe saliendo del Signal Iduna Park en la próxima ventana de transferencias del periodo estival. Aunque en el club aurinegro ya saben cuál es el deseo de su estrella. Y este tiene nombre: Real Madrid.

Haaland elige el blanco

Manchester City, Manchester United, Chelsea o Barcelona son algunos de los clubes que se han interesado por Haaland en los últimos años. También el Bayern Múnich, aunque el conjunto bávaro se cayó de la carrera porque en el Allianz Arena son conscientes de que cuando se vaya del Borussia Dortmund, su camino estará lejos de la Bundesliga.

Erling Haaland celebra un gol con el Borussia Dortmund en la 2021/2022 Reuters

El resto de grandes equipos de Europa sí que continúan siguiendo los pases del delantero. Aunque también saben que la decisión de Haaland, desde hace ya varios meses, va en la dirección de recalar en el Santiago Bernabéu. El Real Madrid le ha tenido en su agenda desde que explotó como goleador y ya en 2021, durante el pasado mercado de fichajes, estuvieron atentos a cualquier novedad.

En la casa blanca tienen muy claro que si Erling Haaland quiere defender el escudo madridista, se hará todo lo posible para cumplir el deseo del gran killer del presente y del futuro en el planeta fútbol. Pero para ello, el Borussia Dortmund debe aceptar negociar por el internacional noruego.

Posición del Dortmund

"No se ha decidido realmente si se irá en verano. Vamos a esperar y ver", ha apuntado Hans-Joachim Watzke en Sport1. La postura del Borussia Dortmund es de echar por tierra cualquier rumor: "Todo esto es una mierda". "Algunos expertos dicen: '¡Cuándo cotizan en bolsa, tienen que venderlo en verano!' Todo eso es una mierda. Esta decisión, si hay que vender a alguien, solo la toma nuestra dirección", ha agregado el CEO.

Erling Haaland, en un partido del Borussia Dortmund en la 2021/2022 Reuters

En el Dortmund han recalcado que todo depende del futbolista: "La clave está solo en Erlin. No tengo ni confianza ni pesimismo. Me llevo bien con Mino Raiola, los dos sabemos lo que hace funcionar al otro", ha asegurado Watzke. Además, no se ha mordido la lengua a la hora de confirmar que sabe que "la perspectiva del Real Madrid atrae a Haaland".

