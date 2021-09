9 de 9

A Neymar se le ha criticado en los últimos meses por su estado de forma y durante el último parón internacional se le ha cuestionado en su propio país. El del PSG estalló tras marcar un gol a Perú. Lanzó un mensaje y una publicó foto reivindicativa.

"No sé que más tengo que hacer para que la gente me respete, esto se ha convertido en algo normal y viene desde hace mucho tiempo. Son periodistas, comentaristas y muchos otros. Ya ni me gusta dar entrevistas, pero creo que ya ha llegado un momento importante para que aparezca porque estoy sufriendo todo tipo de faltas de respeto".