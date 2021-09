Dani Olmo y su fichaje frustrado por el Barça en el final del mercado: "Todo fue demasiado rápido"

El FC Barcelona estuvo inmenso en un final frenético de mercado de fichajes ya tocaron varias puertas hasta que encontraron abierta la del Sevilla, que buscaba dar salida fuera como fuese a su tercer delantero, Luuk de Jong. Lopetegui no lo quería, el Barça lo necesitaba y Ronald Koeman le conocía, por lo que la operación era viable.

Más si cabe cuando la junta directiva del Barça recibió la confirmación definitiva de que podían llevarse a Antoine Griezmann después de que Saúl Ñíguez pusiera rumbo a Londres para jugar en las filas del Chelsea de Tuchel. Sin embargo, para el Barça, De Jong no fue la primera opción ni la única, ya que lo intentaron con varios jugadores.

Uno de ellos fue Dani Olmo. El futbolista del RB Leipzig que salió de la cantera del conjunto azulgrana siempre ha sonado para regresar a España y reforzar a uno de los tres grandes, aunque quien más cerca ha estado de atarlo siempre ha sido el Barça. Ahora, esta recta final de mercado lo volvieron a intentar.

Dani Olmo

Era un secreto a voces ya que la gran cantidad de noticias y rumores generados confirmaban casi con total seguridad que, efectivamente, había habido algo entre las partes. Esa confirmación definitiva ha llegado por parte del propio Olmo que ha reconocido que hubo un momento donde se estudió la situación, aunque todo se cayó con prontitud: "Tampoco hubo tiempo para pensar siquiera en un traspaso, todo fue demasiado rápido".

No tuvo tiempo Olmo de pensar realmente si podía llegar al Barça ya que la operación era inviable para el conjunto azulgrana. Aún así, ha reconocido en palabras recogidas por Süddeutsche Zeitung que le hubiera gustado poder confirmar esa llegada a La Liga y al Camp Nou para emprender su primera aventura en España desde su marcha.

Continuidad en el Leipzig

Sin embargo, con la puerta del Barça ya cerrada, Dani Olmo no contempla más especulaciones y cierra filas en torno a su continuidad en el RB Leipzig, un equipo en el que está feliz y en el que sueña por pelear por cosas importantes como estar clasificado para la próxima edición de la Champions League.

Dani Olmo celebra su tanto ante el Atlético de Madrid REUTERS

"Por ahora tengo mi cabeza puesta en toda la temporada con el Leipzig y estoy bien aquí. Tengo muchísimas ganas de jugar, de volver a luchar con el Leipzig en torneos internacionales. Esa es mi motivación".

La versión del Barça

La confirmación de las conversaciones entre el entorno del jugador y el Barça terminan de cerrar una historia en la que el propio club azulgrana ya dejó caer que efectivamente habían existido esos contactos. Fue en la presentación de su último fichaje, el delantero neerlandés De Jong.

"Podríamos hablar de muchos futbolistas porque en los últimos días de mercado abrimos diferentes gestiones con jugadores que podrían ayudarnos en la parte ofensiva. No me gustaría hablar de profesionales que no están aquí pero tenemos controlados varios mercados y varios jugadores. Pudieron pasar muchas cosas, pero al final pasó que llegó Luuk de Jong como nuestro delantero". Así lo expresaba un peso pesado de la directiva de Joan Laporta como Mateu Alemany.

