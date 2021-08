La hipocresía de la Ligue-1 con el control financiero que impide la salida de Mbappé del PSG

El PSG sigue haciendo difícil la salida de Kylian Mbappé este verano. El conjunto parisino ha hecho un importante desembolso para llenar de estrellas su plantilla, todo ello a pesar de acumular dos temporadas en las que sus cuentas reflejan pérdidas millonarias. El Real Madrid sigue esperando acontecimientos, pero tampoco encuentra en esta situación económica del equipo parisino un aliado. Además, el DNCG, el organismo de control económico de los clubes de la Ligue-1, sí que ha actuado contra una entidad en el final del mercado de traspasos.

Este ente impide al Olympique de Marsella fichar a Amine Harit hasta que no venda algún jugador para que equilibre las cuentas y no aumente la partida de "indemnizaciones de traspaso y la masa salarial", según ha informado RMC este martes. El club de Pablo Longoria no encuentra la fórmula para poder llevar al centrocampista a su entidad, a pesar de que garantizando solvencia debería ser suficiente para conseguir evitar estas prohibiciones. Frank McCourt, el propietario, tiene un patrimonio de más de 1.200 millones.

El PSG anunció en enero que estaba en verdaderos apuros económicos por culpa de la crisis económica provocada por la pandemia. El club del Parque de los Príncipes presentó un informe a la Dirección Nacional de Control de Gestión en el que se retratan unas previsiones de pérdidas de hasta 204 millones de euros de cara a la 2020/2021, o lo que es lo mismo, un 60% mayor al registro de las pérdidas del año anterior. Es por lo que el club francés se comprometió a vender por un valor de 180 millones.

El abogado francés Juan Branco, en una entrevista en SER Cataluña de este mismo mes, asegura que todo se podría explicar a través de un trato de favor: "El problema es que en Francia, para hacer un favor a Catar que organiza el Mundial del 2022, el comité encargado del control financiero ha decidido no aplicar sanciones económicas hasta 2023". Además, el reciente nombramiento de Nasser Al-Khelaïfi como presidente de la ECA por su oposición a la Superliga se ha visto como un claro acercamiento a UEFA. Para más inri, siempre se ha librado de sanciones y multas por saltarse el 'Fair Play Financiero'.

"Tranquilos"

El Real Madrid, el club que parece más cerca de hacerse con el jugador francés, se mantiene cauto y optimista. El "tranquilos" de Florentino Pérez se basa en hechos fehacientes, en argumentos sólidos y en la confianza de la insostenibilidad de todo lo que está sucediendo en el PSG en este verano. Sea este verano, por el que aún se mantienen las mismas esperanzas, o en 2022, la entidad blanca cree que Kylian Mbappé terminará defendiendo el escudo madridista.

Ni el movimiento de Leo Messi ha perturbado estos controles. Una de las grandes dudas que se ha creado en torno al fichaje es si el PSG podrá cumplir con los requisitos que impone el 'Fair Play Financiero' a los clubes, ya que no tienen intención de vender, en principio, a Mbappé después de la llegada del argentino. "Es una buena pregunta por qué en las últimas horas muchos están hablando sobre esto. Lo hemos comprobado y sabíamos que teníamos capacidad para fichar a Leo. Lo que Leo aporta al club es enorme, eso es en lo que hay que centrarse los medios, no en lo negativo, lo positivo", sentenció Al-Khelaïfi durante la presentación del nuevo número '30'.

Las diferencias en Francia tras este suceso con Harit son claras. El Real Madrid no solo compite contra un club o contra un Estado, también contra la impunidad de las noromas.

