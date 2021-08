Una llamada de Ferguson a Cristiano, clave en su vuelta al United en la batalla con el City

Cristiano Ronaldo volverá a jugar la Premier League tras un acuerdo exprés entre el Manchester United y la Juventus de Turín. El delantero luso parecía fijo en el equipo de la Serie A, pero en apenas unos días todo ha cambiado. Además, con numerosos movimientos: el delantero ha pasado de estar muy cerca del City a regresar a Old Trafford. Una historia compleja donde Sir Alex Ferguson tiene un papel protagonista.

El que fuera entrenador del Manchester United y del propio Cristiano Ronaldo, uno de los rostros más reconocidos en el fútbol inglés y europeo, llamó al delantero portugués cuando su estancia en la Juventus no tenía ningún futuro. En aquel momento, era el Manchester City quien tenía la operación más factible. Sin embargo, esa intervención de Ferguson cambió los planes y empujó a la entidad de Old Trafford a pelear por el fichaje.

Así lo confirman los medios británicos como The Manchester Evening News, que señalan al exentrenador como una pieza clave en la operación. Tras varios días de rumores, fue el jueves por la tarde cuando Cristiano confirmó a Allegri que no quería continuar en la Juventus y que buscaba una salida. El City ya estaba tras él y hasta Guardiola dejaba en el aire su incorporación tras el fracaso con Kane. Fue entonces cuando el viernes por la mañana, Ferguson telefoneó a Cristiano para evitar una marcha al City y dejarle vía libre para volver al United.

Una vez Ferguson puso a la entidad de Old Trafford en la pelea por Cristiano, el City se quedó sin ninguna opción cuando antes era el gran favorito. El luso no jugaría en el eterno rival y volvería para ser entrenado por un exjugador al que conoce muy bien como Solskjaer.

Del 'se queda' al adiós

La situación de Cristiano Ronaldo en la Juventus ha pegado un giro de 180 grados en apenas una semana. El delantero luso primero fue relacionado con el Real Madrid y el PSG. El club merengue, por medio de Carlo Ancelotti, no tardó en desmentir tajantemente cualquier interés en recuperar al eterno delantero. El PSG tardaría algo más, pero no hizo falta pues el propio Cristiano emitió un pequeño comunicado donde rechazaba los rumores y pedía que no se ensuciara su nombre.

La continuidad de Cristiano, con contrato hasta 2022 en la Vecchia Signora, parecía evidente. La Juventus reafirmó esa postura tanto por medio de Nedved, peso pesado de la entidad, como vía Allegri. El entrenador, de hecho, llegó a revelar que en una conversación con Cristiano Ronaldo el delantero le había confirmado que quería cumplir su contrato en Turín. Pero sus intenciones eran otras.

Los rumores con el City aumentaban, su representante Jorge Mendes se reunió con la cúpula italiana y Cristiano acabó abandonando antes de tiempo el entrenamiento de la Juventus. Faltaban horas y entraba en acción el United para evitar que su estrella fichara por el eterno rival. Los de Old Trafford, con ayuda de Ferguson, reaccionaron para cerrar alejado de los focos un retorno histórico.

