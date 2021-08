Acuerdo Cristiano Ronaldo - Manchester City: su fichaje, cuestión de horas

Vuelta total al mercado de fichajes. La posibilidad de ver a Pep Guardiola y a Cristiano Ronaldo juntos en el mismo equipo empieza a ser más real. Desde Portugal ya aseguran que el acuerdo entre el jugador y el Manchester City es total. Solo queda que los clubes, el inglés y la Juventus de Turín, lleguen a un acuerdo para el traspaso. La salida del luso de la Serie A es una cuestión de horas y Jorge Mendes ya está trabajando para cerrar este movimiento.

Tanto es así que la cuenta de Twitter del City en portugués ha dejado un guiño claro a esta operación. Respondía a un usuario que explicaba los términos del acuerdo entre el jugador y el club. Con un emoji bastaba para crear discordia entre los aficionados del fútbol, ya encendidos por las informaciones que llevan llegando en los últimos días. El portugués cambiará de club con el objetivo de dar el último asalto de su carrera a ganar nuevos títulos.

Su pasado en el Manchester United deja bastantes dudas en torno a este movimiento por cómo se tomarán desde el eterno rival esta llegada. La crispación es evidente, ya que fue la entidad que puso en el estrellato a Cristiano. Los seguidores del club de Old Trafford no van a recibir entre vítores a su exjugador y seguramente provocará una agria polémica entre los dos equipos de la ciudad.

Fue L'Équipe quien reveló que el internacional portugués ha elegido el Manchester City para seguir escribiendo nuevas páginas a su carrera. Una elección que no tiene nada que ver con el azar. Un club de la Premier League, donde pueden verse mejor sus mejores cualidades, y que opta a ganarlo todo. El episodio de este fin de semana pasado en el que el portugués pidió a Allegri no salir en el once titular ante el Udinese empieza a tener más sentido.

Cómo llegará el acuerdo

Desde Italia, por otro lado, se informa que el Manchester City no estaría por la labor de poner sobre la mesa los 25 millones de euros en los que se podría tasar el traspaso. Esto complica la operación, aunque los bianconeri estarían dispuestos a negociar si se incluye a Gabriel Jesús en las negociaciones. En principio, el mismo Jorge Mendes espera convencer al equipo británico para que ponga el dinero encima de la mesa.

También se rumorea que el club inglés tiene más interés en poner a Raheem Sterling en el acuerdo que al brasileño, pero todo está pendiente de ese encuentro entre Mendes y el City. En cualquier caso, públicamente la Juventus siempre ha dicho que cuentan con Cristiano. Pavel Nedved lo confirmaba durante el partido. Preguntado sobre si puede confirmar que Ronaldo seguirá en la 'Vecchia Signora' este año, el vicepresidente no tuvo dudas: "Absolutamente sí". El culebrón parece estar cada vez más cerca de resolverse.

