Ronald Koeman: "¿El nivel de la plantilla? Para ganar la Champions necesitas otra cosa"

El Barça se prepara para una nueva temporada de Liga a las órdenes de Ronald Koeman con la necesidad de pelear por el título, algo que no pudieron hacer el pasado curso cuando fueron batidos por Real Madrid y Atlético de Madrid, quienes se jugaron el triunfo final en la última jornada en un mano a mano muy apasionante.

Será una temporada complicada, la primera sin Leo Messi en sus filas, a quién deberán suplir como buenamente puedan. Sin el argentino, se va una gran fuente de goles, pero tendrán que soñar con que los nuevos fichajes puedan rellenar ese gran vacío ha dejado el mejor jugador de su historia.

Ronald Koeman compareció en rueda de prensa antes del choque contra la Real Sociedad que será el debut de los azulgranas en el campenato nacional para tratar la actualidad del club. Ese debut llega con una buena noticia, la de poder haber inscrito a los dos grandes fichajes del verano a la espera de la recuperación de Agüero. Memphis y Eric García estarán disponibles para el neerlandés.

Ronaldo Koeman, en un partido del FC Barcelona EFE

La rebaja de Piqué

"Sabemos perfectamente la situación económica del club, necesita ayuda en todos los sentidos. Hay que destacar la acitud de Piqué, Sergi Roberto, Jordi Alba, Busquets. Todos quieren ayudar al club para que mejore su situación. Esto demuestra que son gente de la casa".

La salida de Messi

"Se ha hablado mucho de Messi y es normal porque es el mejor del mundo, lo ha demostrado aquí con su efectividad y su calidad. Ha ganado muchos títulos aquí. Pero como ya he dicho, no le vamos a tener más y hay que mirar a otros jugadores, tenemos una plantilla muy fuerte para lograr cosas importantes. A partir de mañana no hay excusas, hay que luchar por los puntos. Estamos preparados, con muy buena pretemporada. Hay que jugar y demostrar, tener la actitud para sacar esto adelante. Estoy convencido de que este equipo va a hacer disfrutar a la gente".

"En general es doloroso para todos que Messi se haya ido al PSG. Ha hecho mucho por el club. Echamos de menos a un jugador que es muy importante en la historia del Barça. Pero es pasado, cosas que pasan. Hay que mirar al futuro, a los jóvenes... yo estoy ilusionado y quiero la ayuda de todos los culés. Hay que trabajar fuerte para lograr lo que queremos lograr".

Leo Messi, durante su presentación con el PSG EFE

Ganar la Champions

"La Champions es otra cosa. Hay que pensar más en la propia Liga y en ese sentido creo que somos un equipo muy fuerte y podemos aspirar a lo máximo. Pero la Champions es otra cosa. Aunque hay equipos que la han ganado sin tener a los mejores del mundo. Hay que aspirar a lo máximo y desarrollar este equipo".

Poca atracción del equipo

"No creo que no se hayan vendido pocas entradas por falta de motivación del club, creo que es por las restricciones, por la pandemia, por las vacaciones, con mucha gente de fuera, pero los que vengan nos van a ayudar mucho para ganar el partido".

Los olímpicos, disponibles

"Pedri y Eric García sí van a estar con nosotros después de los Juegos Olímpicos, Mingueza lo pasó algo peor porque estuvo lesionado, pero también está. Gavi está también disponible aunque tenga que jugar con la máscara".

Pedri presiona a Nino REUTERS

Fichar un delantero

"Es verdad que nos hace falta un delantero, nos falta gente arriba. No está Ansu Fati, Agüero, Dembélé, Coutinho... son muchos jugadores de calidad que no están. Hemos hablado para ello, pero no sabemos si lo podemos hacer. Todos dependemos del tema Fair Play Financiero, pero si es posible, vamos a fichar algo arriba".

El nivel de Memphis

"Espero mucho de Memphis. Yo le conozco bien, estuvimos dos años en la selección holandesa juntos donde dio un gran rendimiento. Ahora le pido lo mismo porque es un delantero fuerte, rápido, efectivo. Hemos perdido mucho con Leo y ahora le pedimos al resto que sume. Necesitamos marcar más goles y Depay va a ser muy importante en eso".

El papel de Griezmann

"A mí me encanta trabajar con Griezmann. Nos ayuda mucho sin balón, es una persona alegre, que transmite ánimo a los demás. Tiene que dar un paso adelante, tener más efectividad, pero ahora tiene la posición de Messi para jugar y dar libertad al equipo y eso puede ser una ventaja para él".

De Jong y Ansu Fati

"De Jong ha entrenado los últimos dos días sin problema y estará disponible para el domingo. Ansu ha dado dado pasos hacia delante y si todo va bien podrá estar entrenando en dos o tres semanas con el grupo. Jugar quizás después del parón internacional".

[Más información: El Barça inscribe a Eric García y Memphis gracias a Gerard Piqué y su bajada "significativa" de sueldo]

Sigue los temas que te interesan