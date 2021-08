Simeone: "Nosotros no estuvimos hablando con Messi, no tuvimos una mínima opción"

La Liga arranca una nueva temporada y el actual campeón, el Atlético de Madrid del 'Cholo' Simeone, se presenta como el gran favorito al título junto con el Real Madrid. Todos o casi todos esperan una pelean entre los dos equipos de la capital por el triunfo final como ya sucedió la temporada pasada.

Además, el Barça se ha debilitado aún más este verano tras la salida de Leo Messi, por lo que el conjunto catalán parte como el tercero en discordia. La marcha del argentino, que finalmente ha firmado por el PSG, levantó algunos pequeños rumores en el entorno del conjunto colchonero, ya que se llegó a especular con un posible interés del Atlético de Madrid en hacerse con los servicios del crack de la albiceleste.

En la previa de su debut liguero contra el Celta, Simeone ha querido responder a esos rumores: "Es una salida muy importante para LaLiga y para el Barça. Nosotros no estuvimos hablando con él. No tuvimos mínima opción. La Premier no tiene ni a Messi ni a Ronaldo y es una liga muy competitiva. Dependerá del crecimiento de todos los equipos poder hacer una Liga competitiva sin tener a ninguno de los dos como ha hecho Inglaterra".

Leo Messi en un entrenamiento con el PSG EFE

El equipo rojiblanco comienza su participación en el campeonato nacional este domingo a las 17:30 y el técnico quiso repasar la actualidad del club, entre ella la de varios nombres propios. Uno de ellos es el de Saúl: "Le veo de la misma manera que hace ocho años. Su mayor virtud es su polivalencia y las variantes que nos da en el juego". El centrocampista del Atleti estuvo a punto de salir rumbo al Barcelona dentro de un intercambio con Antoine Griezmann, pero la operación al final no salió.

Otro nombre de la actualidad colchonera es el de Marcos Paulo, recién llegado este verano y que podría salir cedido: "Lo vimos muy poco. Las primeras semanas estuvo muy bien y entró muy bien al partido del Numancia. Luego vino la lesión y ahora estamos esperando que nos diga el club si contamos con él para la temporada".

Además, también habló sobre su hijo Giuliano, quien ha mostrado muy buenas actitudes durante la pretemporada: "Está trabajando muy bien. Le vimos muy maduro para los 18 años que tiene. Iremos viendo si se mantiene con nosotros o juega con el B, que es lo que debería suceder".

El 'Cholo' Simeone, con el escudo del Atlético de Madrid detrás suyo Reuters

En materia de fichajes reconoció que necesitan un delantero, aunque el mercado está complicado para todos: "En general, salvo en Inglaterra, el mercado está muy complejo para todos. Haremos lo que más convenga para el club y para el equipo. Sabemos lo que buscamos y esperamos que las opciones que surjan beneficien al club y luego al equipo".

De momento, los deberes parecen que están casi hechos con la llegada de Rodrigo de Paul: "Vino antes de las vacaciones para adaptarse al grupo. Jugador con visión de juego, buena pelota parada, tiene gol... No descubro nada si le siguieron en Udinese y en la Copa América con Argentina. Veremos si puede adaptarse a lo que el equipo necesita. Entra en una competencia en mediocampo con Kondogbia, Herrera, Lemar, Llorente, Koke...".

Candidatos al título

Respecto a la temporada, Simeone quiso huir de los debates sobre los favoritos y los candidatos al título y se centra en su lema de partido a partido y en ser competitivos cada día: "Es importante que los debates aparezcan. Nosotros no variaremos nuestro camino. Partido a partido. Entender como es La Liga y competir como lo venimos haciendo durante los últimos nueve años y medio".

Los jugadores del Atlético de Madrid celebran el título de Liga sobre el césped del José Zorrilla REUTERS

"Nuestro objetivo es ser competitivos. Lo mejor que nos puede pasar como club es no variar el destino. Ser competitivos en todo lo que juguemos. Mejorar la Copa del Rey, mejorar en Champions y pelear La Liga hasta el final".

Por último, reconoció que no se fía del debut ante un equipo tan complicado como el Celta: "Un rival peligroso. De los que mejor jugaron la temporada pasada tras la llegada de Coudet. Le ha transmitido al equipo agresividad, intensidad, buena recuperación tras pérdida, juego posicional... Tendremos que llevar el partido donde creemos que les podemos hacer daño".

