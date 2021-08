Tras la 'BBC' y la 'MSN', nace 'Eminem': el nuevo nombre del tridente del PSG con el fichaje de Messi

Los aficionados siempre buscan algún juego de palabras para señalar cómo llamar a las parejas o tridentes más famosos de la historia del fútbol. Recientemente, La Liga gozó de la 'MSN', con Messi, Suárez y Neymar, o la 'BBC', con Bale, Benzema y Cristiano. Tras la llegada de Leo al PSG, los aficionados del conjunto parisino han renombrado su nuevo ataque como 'Eminem', como el famoso rapero. La explicación juega con las iniciales de cada nombre del tridente leyéndolas en inglés que conforman Leo Messi (Em), Neymar Jr. (In) y Kylian Mbappé (Em).

Está por ver qué números lucirá esta nueva delantera que va a pasar a la historia si termina disputando paritdos. Hay que dejarlo en el aire por una simple razón: Mbappé finaliza contrato en 2022, no ha renovado y no está claro que vaya a terminar el verano jugando en el PSG. El francés, el gran objetivo del Real Madrid, sigue sin dar pistas de lo que hará en las próximas semanas. No cabe duda de que será la comidilla en lo que queda de mercado.

En cualquier caso, los hechos son que estos tres hombres ya forman el ataque más temible de la actualidad en todo el panorama futbolístico mundial. Seis balones de oro se conjugan con la magia de un brasileño que lleva maravillando al mundo desde la década pasada y el francés que es la gran promesa de futuro que ya es en la actualidad uno de los mejores jugadores. Su unión convierte al PSG en el favorito para todos los títulos.

Messi y Neymar, en el Barcelona EFE

El gran problema para los equipos que aspiran a fichar al de Rosario es cuadrar las cuentas. Las millonarias pérdidas provocadas por la crisis del coronavirus en la entidad del Parque de los Príncipes han de ser tenidas en cuenta y es que el PSG desde hace meses tiene la necesidad de cuadrar las cuentas de pérdidas y ganancias por un valor de 180 millones. El hecho de que se hayan aplazado las sanciones por esta cuestión hasta después de 2023 acerca el objetivo de tener a todos estos jugadores juntos.

