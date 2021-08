Leo Messi dará una rueda de prensa este domingo en el Camp Nou para explicar su marcha del Barça

Leo Messi romperá su silencio después de muchos meses con su futuro en duda. El delantero, ya ex del FC Barcelona, comparecerá en el Camp Nou en una rueda de prensa prevista para la mañana de este domingo. El argentino no quiso estar junto a Joan Laporta en el acto del pasado viernes, donde el presidente culé dio explicaciones sobre por qué Messi no podía ser inscrito en la plantilla azulgrana.

Messi, así, podrá dar su visión sobre lo sucedido en los últimos tiempos. El delantero, además, tendrá la oportunidad de detallar cuáles son sus intenciones de futuro y dónde jugará esta temporada que está a punto de comenzar. El PSG es el destino favorito y este domingo a las 12:00 horas tendrá en su mano despejar cualquier tipo de duda.

[Más información - La afición señala a Griezmann: "Messi se va por tu culpa"]

Noticia en actualización

Estamos trabajando en la ampliación de esta información. En breve, la redacción de EL ESPAÑOL les ofrecerá la actualización de todos los datos sobre esta noticia.

Para recibir en su teléfono móvil las noticias de última hora puede descargarse la aplicación de nuestro periódico para dispositivos iOS y Android, así como suscribirse para acceder a todos los contenidos en exclusiva, recibir nuestras Newsletters y disfrutar de la Zona Ñ, sólo para suscriptores.

Sigue los temas que te interesan