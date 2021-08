Carta de Harry Kane al Tottenham: "Se ha dudado de mi profesionalidad"

Harry Kane ha utilizado sus redes sociales para mandar un mensaje al Tottenham y a todos los aficionados de los spurs. Esta carta llega después de que se haya hablado de su interés en fichar por el Manchester City cuanto antes y de la oferta millonaria de los skyblues por el delantero.

Fue el propio internacional inglés el que el pasado mes de mayo avisó de que estaba tanteando nuevas opciones para su carrera: "Creo que, definitivamente, es el momento de tener una conversación con el club. Quiero jugar los partidos más importantes. Esta temporada estuve viendo la Champions por televisión y esos son los partidos que quiero jugar".

"Es un momento de mi carrera en el que tengo que reflexionar y ver dónde estoy. Quiero tener una conversación buena y honesta con el presidente. Espero que podamos tenerla. Creo que tenemos una relación lo suficientemente buena. Le he dado al club... Bueno, llevo aquí 16 años de mi vida", explicó durante una entrevista para Sky Sports.

Sus palabras provocaron un auténtico terremoto en la Premier League. ¿Era posible que Kane dijese al fin adiós al Tottenham? Esta era la pregunta que se hacían los británicos. Desde entonces muchos rumores e incluso desde Inglaterra se aseguraba que el delantero no estaba por la labor de entrenar y que estaba dispuesto a declararse en rebeldía. Algo que ahora ha negado el propio futbolista.

En esta carta publicada en sus redes sociales, Harry Kane ha asegurado que le duele ver determinados comentarios en los que se ha puesto en duda su profesionalidad. "No voy a entrenar en detalles, pero quiero aclarar que nunca me he negado a entrenarme", ha afirmado. Además, el jugador ha desvelado que se incorpora a la pretemporada del Tottenham de inmediato.

Carta íntegra

"Hace ya diez años desde que debuté con el Tottenham. Durante todos estos años, vosotros -los aficionados- me habéis demostrado un apoyo y un cariño total. Es por eso por lo que me duele leer algunos comentarios que se han hecho esta semana poniendo en duda mi profesionalidad. No voy a entrar en detalles, pero quiero aclarar que nunca me he negado a entrenarme. Volveré con el equipo mañana, como estaba planeado. No haría nada que pusiera en peligro la relación que tengo con los aficionados, que me han demostrado un apoyo inquebrantable durante mis años en el club. Eso siempre ha sido así y lo sigue siendo a día de hoy".

