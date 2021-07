Chiellini resuelve la duda: ¿invocó a 'Kiricocho' en el penalti decisivo ante Inglaterra?

Hay una leyenda (o un maleficio) que lleva en el fútbol desde los años 80. En la final de la Eurocopa entre Italia e Inglaterra estuvo presente, aunque en un primer momento pasara desapercibido. Solo se habla de eso en las últimas horas: ¿invocó Giorgio Chiellini a 'Kiricocho' en el penalti decisivo de la tanda?

Las grabaciones dejan pocas dudas. En el momento en el que el inglés Bukayo Saka se disponía a lanzar su penalti, que sería el último por su fallo dando la Eurocopa a Italia, se ve a Chiellini murmurar algo. Lo que le sigue es la explosión de euforia por la parada de Gianluigi Donnarumma que convertía a su país en campeón de Europa. Parece que dice 'Kiricocho' un término con un curioso pasado en el mundo del fútbol.

No hace mucho que se habló ya de ello. Fue el pasado mes de marzo, cuando Borussia Dortmund y Sevilla se medían en la Champions League. El noruego Erling Haaland se disponía a lanzar un penalti y delante tenía a Bono, que en el momento del disparo se le escuchó un grito, una palabra: "Kiricocho". Haaland falló, pero el árbitro lo mandó repetir. Y en la repetición fue el noruego el que dijo la palabra. Y marcó. Eso sí, tras el partido reconoció lo siguiente: "No tengo ni idea de lo que le grité, le dije lo mismo que me había dicho él. No sé qué significa".

Para el penalti Donnarumma... Y sucede esto...



La emoción, la alegría...



El significado de Kiricocho

¿Qué significa 'Kiricocho'? Su origen está en Argentina, en el momento en el que Carlos Bilardo dirigía a Estudiantes de la Plata. Kiricocho, supuestamente, es como se conocía a un aficionado del club platense que cada vez que iba a un entrenamiento de su equipo se producía una desgracia en forma de lesión, por ejemplo. Bilardo se enteró y quiso que ese aficionado fuera quien recibiera a los rivales que visitaban al equipo para gafarlos.

Eso dice la leyenda. Luego le acompañó a Bilardo durante su carrera. Incluso durante su etapa en Sevilla, momento en el que 'Kiricocho' se dio a conocer en Europa. Con el tiempo no se ha dejado de escuchar, siendo el momento de lanzar un penalti cuando más habitual se ha hecho.

Respuesta de Chiellini

Volviendo a Chiellini, se ha hablado mucho en las últimas horas sobre si dijo o no "Kiricocho". Tanto que hasta se lo han preguntado a él mismo, que no ha querido guardar su 'secreto' y lo ha confesado: sí que invocó el maleficio. Y parece que funcionó.

