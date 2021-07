Un exmiembro de la junta de Laporta atiza a los jugadores del Barça: "Es imposible funcionar así"

La situación económica del FC Barcelona no solo tiene pendiente de las cuentas a la Junta Directiva de Joan Laporta, sino que también a miembros que iban a formar parte de ella, pero que a última hora decidieron tomar otro camino. Es el caso de Jaume Giró, quién no ha dudado en atizar a los jugadores por el complicado momento que atraviesa el club.

Giró apunta hacia una línea que, por otro lado, es del todo lógica, y es que no sirve con buscar financiación externa, hacer malabares económicos, reducciones y recortes y buscar soluciones imaginativas si los jugadores no ponen de su parte. Al fin y al cabo, ellos son quienes exceden el límite salarial del club, el cua se encuentra en cotas del 110%.

Esta situación supone un auténtico drama tanto para la gestión de la entidad como para los nuevos proyectos que tienen en mente, entre ellos la renovación de Leo Messi, quien figura ya como agente libre tras terminar su contrato el pasado 30 de junio. Ni el argentino los nuevos fichajes pueden ser inscritos a falta de que se cierre alguna venta importante, aunque de momento, todo se encuentra parado.

Messi, hablando por el móvil con su familia tras ganar la Copa América Reuters

Contra los jugadores ha ido precisamente Jaume Giró, quien ahora es Consejero de Economía y Hacienda de la Generalitat de Cataluña. El que fuera miembro del equipo de Joan Laporta ha apelado al amor al club de los jugadores para realizar un esfuerzo vital en un momento de crisis absoluta en declaraciones a RAC1.

El análisis de Giró

"No pongamos todo el foco en la junta actual, también hay que pedir un ejercicio de responsabilidad a los jugadores. Si aman al club, deben hacer un esfuerzo y ver que, igual que ha habido vacas gordas incluso con derrotas dolorosas en Europa, ahora toca hacer un sacrificio personal por el Barça. Y aun así cobrarán más que un universitario con cuatro carreras y tres idiomas. No hay empresa que pueda funcionar así. En este momento el presupuesto del Barça se lo come igual un 70 por ciento".

Giró ha apuntado a un momento clave en la gestión económica del Barça a raíz del cual la masa salarial se disparó por completo dando origen a una etapa de caos absoluto: "Desde la venta de Neymar se hicieron renovaciones pagándoles más dinero a jugadores que ya estaban en edades propias de la última etapa de su carrera".

Joan Laporta, durante un acto del Barcelona Europa Press

El exmiembro del equipo directivo de Laporta ha apelado también a la comprensión del socio culé para afrontar este momento complicado: "Lo entenderá. No se podrán tener a los jugadores mejor pagados de Europa durante un tiempo, porque el bien superior a conservar es que el club siga siendo de los socios, que es la esencia del Barça".

Por último, Giró ha explicado cuáles son los dos objetivos que persiguen ahora Laporta y su equipo para intentar salvar al club: "Por lo que leo, la junta actual va a hacer todo el esfuerzo posible para rebajar la masa salarial y yo confío en que lo hagan, porque junto a la refinanciación de la deuda es uno de los objetivos del club". Además, ha querido matizar también por qué abandonó un proyecto que terminó siendo ganador de las elecciones a la presidencia: "Le dije que prefería no entrar en la junta y lo hice porque creí que mi valor añadido ya lo había dado en campaña. Tenía su máxima confianza".

