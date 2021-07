Primeros problemas para el Barça: Messi jugó con molestias las semis y final de la Copa América

Argentina consiguió vencer a Brasil para alzarse con la Copa América. Un título que puso fin a 28 años de sequía y que dio el primer campeonato con la selección a Leo Messi. El delantero fue nombrado MVP pese a no marcar en la gran final por su gran torneo. Galardón que su propio entrenador, Scaloni, destacó por haber jugado 'infiltrado'. Según el técnico, Messi se arriesgó a jugar con molestias.

Scaloni, en declaraciones posteriores al partido, explicó cómo fue la adaptación de Messi ante la presión de comandar esta selección y desveló esos problemas físicos. "Desde que asumimos, nuestra idea era que nuestros jugadores sintieran el sentido de pertenencia de la camiseta y que jugaran bien al fútbol. La guinda era poner a Leo varios partidos, por decisión conjunta, no quería que viniera. Algunos jugadores incluso no se sentían cómodos jugando con él porque es el ídolo para muchos", destacó en declaraciones para DirectTV.

"Hace dos partidos que está jugando, no sé a qué porcentaje, porque tuvo un problema en el isquio. Te da la pauta del tipo de jugador que es. Si lo conocieran como nosotros, lo amarían más", aseguró en el mismo programa. En ESPN concretó que desde semifinales, donde se tumbó a Colombia, el delantero argentino arrastraba esas molestias.

🗣 "Si el argentino lo conociera realmente como lo conocemos nosotros, lo amaría mucho más de lo que lo ama".



👏 Scaloni sobre Messi, en @DTVTotal. #CopaAmericaDIRECTV pic.twitter.com/2eDThwomUR — DIRECTV Sports (@DIRECTVSports) July 11, 2021

Scaloni, que tras el título se fundió en un emotivo abrazo con Messi, dio algunos detalles de su relación con el '10'. Entre otros, el seleccionador de la Albiceleste pidió "admirarle porque en algún momento de su carrera ya no estará jugando al fútbol en activo" y llegarán los arrepentimientos. Además, se definició como una persona "muy cercana" a Messi, de ahí ese abrazo que tanto dio que hablar.

El capitán tomará ahora unas semanas de vacaciones a la espera de que se haga oficial su renovación con el Barcelona. Los problemas por adecuarse al Fair Play Financiero están retrasando más de lo esperado el anuncio y a esas complicaciones se suma el temor a esas molestias de Messi en el isquio.

Messi, emocionado

El argentino también atendió a los medios tras levantar la Copa América. El veterano jugador destacó el sufrimiento vivido para vencer y felicitó a todo el país por el título. "Estoy feliz de que Argentina pueda disfrutar, que podamos llevar esta Copa tan deseada. No somos conscientes todavía de lo que hicimos más allá de ser campeones", espetó frente a los medios.

"Va a ser un partido que va a quedar para la historia, no solo por ser campeones sino por haber ganado la final a Brasil y en Brasil. Siempre que se gana hay que aprovechar, siempre es más fácil cuando el resultado acompaña. Hay que aprovechar esta camada de jugadores que cuando acabó la Copa América pasada, ya se lo dije: eran el futuro de la selección y no me equivoqué". Messi, como reconoció, "necesitaba" quitarse "la espina" tras sus fracasos con la selección. Y en este 2021 lo consiguió.

[Más información - Neymar: " Nadie me ha enseñado más en el fútbol que Messi"]