Gerard Piqué: "El Real Madrid es grande por el Barça y el Barça es grande por el Real Madrid"

La final de la Copa América entre Argentina y Brasil ha dejado a Ibai Llanos como uno de los grandes protagonistas del fin de semana. Junto al streamer han estado leyendas como Ronaldo o Piqué y, precisamente, el central del Barcelona ha dejado jugosas declaraciones en la previa del encuentro.

Piqué ha asegurado que le ha "hecho gracia" ver a Ronaldo porque cuando se lo propuso pensó que le "iba a decir que no". "A mí me gusta que personas que han sido muy importantes en el fútbol participen en esto. Ronaldo es para muchos el mejor o de los cinco mejores de la historia y tenerlo aquí es un placer para todos, para mí el primero. Se lo planteé, por si quería hablar también del Valladolid o de lo que fuera, y aquí está. Muchas gracias por estar aquí", ha afirmado.

Siguiendo con el astro brasileño, Piqué ha señalado que su fichaje por el Real Madrid no dolió tanto a los culés porque no fue un traspaso directo entre los eternos rivales: "Ronaldo cambió de bando... Pero al menos no dio el salto directo. Se fue por ahí y luego volvió, no es lo mismo. El año que estuvo en el Barça yo tenía 9-10 años. A mí me hace una ilusión tremenda. Yo iba al campo cada fin de semana a ver a Ronaldo. 34 goles hizo en La Liga".

Gerard Piqué, en un acto

Hablando de Messi y de cómo afronta las finales, el central catalán ha dado las claves: "Te diría que con el paso de los años... Llevo 13 años en el Barça y 20 compartiendo vestuario. Ha cogido muchos galones en los últimos años. Rol de líder, de dar una charla de juntar al equipo... Se lo ves en los ojos. Ver las celebraciones, detalles que a la gente le pasa desapercibido... Le ves que está motivadísimo. Para él, el partido de hoy, no puede haber nada más importante para él. Y más después del historial con su selección, de llegar a varias finales, estará con unas ganas locas".

De Andorra a Madrid

Entre otros temas, el defensa ha hablado sobre el Andorra. "Creemos que el club tiene una base para poder estar en una categoría superior. Este año jugaremos contra equipos muy potentes. Sabemos que es una categoría muy dura", ha comentado el futbolista sobre el club del Principado.

El defensa del Barça no ha querido contar lo que tenía preparado si el Barça hubiera ganado la Champions League en el Santiago Bernabéu el año que les eliminó el Inter de Mourinho, el cual a la postre se convirtió en el campeón de la máxima competición continental en el templo madridista.

Lo que sí ha asegurado es que el Real Madrid y el Barcelona se necesitan mutuamente para ser más grandes: "Yo quiero al Espanyol en Primera, y mira que he tenido historias con el Espanyol. Es El partido que más disfruto es la visita a Cornellá. Más que ir al Bernabéu, en el Bernabéu sois tristes, va el Barça y no pitáis... Pero lo que dice Ronaldo es verdad: el Madrid es grande por el Barça y el Barça es grande por el Madrid".

Anécdota nunca contada

También se ha animado a contar una anécdota que vivió en la capital que no tiene desperdicio: "Tengo una buena. Ya que Ronaldo ha explicado algunas en el terreno de juego, yo voy a explicar una fuera. Hace muchos años con la selección, no sé si con Del Bosque o antes. Nos daban un día, en Las Rozas, estabas concentrado y te daban un día libre para hacer lo que quisieras. Y éramos jóvenes y dijimos 'pues vámonos de fiesta'. Fuimos a un local y estábamos en una zona VIP".

Gerard Piqué, con el Barcelona EFE

"Digo al camarero 'escúchame, ¿cómo puedo hacer para poner el himno del Barça en el local?'. Y entonces el tío me dice 'coge la botella más cara que tenemos'. Una botella de champan. Estábamos todos los de la selección y no dije nada. Le dije al camarero 'venga, esta'. Me la trae y me pone un himno del Padrino y le digo 'devuélvela, no la quiero'", ha continuado contando el jugador.

"Cuando vio que iba en serio, puso el himno del Barça. Empezaron unos silbidos... No se ha escuchado ni en el Bernabéu. Nunca en mi vida... dedos en alto... Tuvimos que salir escoltados del local. Es más, las dos canciones siguientes pusieron el 'Hala Madrid', se vieron obligados por la presión social. Nos tuvimos que ir escoltados", ha finalizado Piqué.

[Más información - Piqué será representante de tenistas: rompe el mercado con el fichaje de una estrella]