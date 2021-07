Neymar: " Nadie me ha enseñado más en el fútbol que Messi"

La Copa América se decide y solo una selección puede ganar. Brasil o Argentina. Argentina o Brasil. O lo que es lo mismo: la leyenda de Leo Messi contra el orgullo de Neymar Jr.. Ambos compartieron vestuario en el Barcelona y desde entonces han guardado una gran relación, llegando incluso a decir públicamente que les gustaría volver a jugar juntos.

Sin embargo, en la final de la Copa América serán rivales y en la previa del encuentro ha hablado Neymar. En la web de la CBF, el brasileño ha explicado cómo jugar al lado de Messi le hizo mejor futbolista: "Siempre he sido un jugador de banda, jugaba más abierto y hacía más movimientos para atacar".

"Pasé a mejorar en las asistencias, la calidad de buscar más el juego en el centro del campo en el Barcelona, o cuando Messi no jugaba o después que llegara Luis Enrique, que nos hacía intercambiar de posición para despistar a los rivales", ha continuado el futbolista del PSG.

Final de la Copa América

"Pero esta función de '10' era de Messi, yo solo le daba una opción cuando el partido estaba distinto o cuando había menos espacios por la izquierda. Nadie me ha enseñado más en el fútbol que Messi, de los que han jugado conmigo. Es una persona que tengo mucho orgullo de tener como amigo, alguien con quien he aprendido muchísimo", ha asegurado el brasileño.

Después de dejar de jugar al lado de Leo, Neymar ha señalado que creció al ser él ese '10' para el Paris Saint-Germain: "Cuando me fui al PSG, ya no estaba Messi. Fue cuando evolucioné en esta función, pasé a jugar más de '10' que de extremo. Y Tite me puso en la misma posición en la selección".

La Canarinha

También ha tenido tiempo para hablar sobre la figura de Tite: "Cuando un entrenador entiende de verdad el potencial de sus jugadores y hace lo posible para que pueda alcanzarlo más fácilmente en los partidos, que esté más cómodo, es mucho mejor para el futbolista, que se siente más cómodo y confiado".

Por último, Neymar Jr. ha afirmado que se siente muy feliz jugando en la Canarinha: "Yo estoy así en la selección brasileña, cómodo, feliz y jugando como yo quiero. Y las cosas van por buen camino, están saliendo bien. Tácticamente es la selección brasileña más bien organizada en la que he jugado nunca. Creo que por el sistema que Tite ha desarrollado, este equipo defiende muy bien y tenemos unos jugadores extraordinarios que ayudan a que esta solidez defensiva sea todavía mejor".

