El Barça arranca sin Ilaix Moriba y con otro caso polémico: Alejandro Balde

La plantilla del primer equipo del Barcelona dio inicio este sábado a la pretemporada con las pruebas PCR y serólogicas en la Ciutat Esportiva Joan Gamper, a las que no fue citado Ilaix Moriba a causa de las exigencias que están poniendo sus agentes a la hora de cerrar su renovación.

Los agentes del centrocampista, una de las grandes perlas de La Masía, piden unas condiciones que el club azulgrana no quiere asumir en un momento de gran dificultad económica, con una masa salarial fuera del límite, y la decisión que se ha tomado desde los despachos azulgranas ha sido la de que Ilaix Moriba inicie la pretemporada con el filial.

La de Ilaix no es la única ausencia que llama la atención. AS destaca este sábado la no citación de Alejandro Balde, canterano del Barça que también se esperaba que realizara la pretemporada con el primer equipo y finalmente no lo hará. Balde era el elegido para ser el suplente de Jordi Alba esta temporada tras las salidas de Júnior Firpo y Juan Miranda, pero todo queda en el aire por su situación contractual.

Balde, como Ilaix, termina contrato con el Barça en verano de 2022. Hace poco que se puso en manos de la agencia de Jorge Mendes y ha rechazado la propuesta de renovación que tenía sobre la mesa. El club catalán parece haber tomado la misma posición que con Moriba y, como medida de fuerza, ha decidido que el lateral no empiece la pretemporada con el primer equipo para presionar.

Los citados por Koeman

En cambio, el entrenador Ronald Koeman sí que citó a los 11 jugadores del primer equipo que no están teniendo compromisos con las selecciones este verano en la Eurocopa, la Copa América y los Juegos Olímpicos de Tokio.

Así, se presentaron en la ciudad deportiva Marc-André Ter Stegen, Sergiño Dest, Gerard Piqué, Miralem Pjanic, Ousmane Dembélé, Riqui Puig, Neto, Philippe Coutinho, Sergi Roberto, Ansu Fati y Samuel Umtiti.

Además, Ronald Koeman también llamó a 10 integrantes del filial: Monchu, Ilias, Gavi, Comas, Ramos Mingo, Nico, Arnau Tenas, Álex Collado, Iñaki Peña y Yusuf Demir, el joven delantero de 18 años que este viernes llegó cedido del Rapid Viena.

Los futbolistas que superen satisfactoriamente las pruebas PCR y serológicas mañana domingo se someterán a las tradicionales pruebas médicas antes de afrontar el primer entrenamiento de la pretemporada el lunes.

