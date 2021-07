La UEFA rechaza la admisión de la Federación del País Vasco por no ser "un estado independiente"

La Federación Vasca de Fútbol cumplió con su promesa de hace dos años y presentó el procedimiento formal para convertirse en un miembro más de la FIFA y la UEFA. Este domingo, antes de la gran final de la Eurocopa, ha recibido la negativa por parte del segundo ente y, por ende, también del primero, por lo que los organismos internacionales seguirán sin reconocer a la selección vasca como un combinado oficial. El Comité Ejecutivo, del que forma parte el presidente de la Federación Española, Luis Rubiales, ha rechazado la solicitud "por unanimidad", según ha adelantado Iusport.

A pesar de que en los documentos presentados por la entidad vasca se defendía la "viabilidad legal y posibilidad efectiva" de la representación internacional, la UEFA entiende que la Federación Vasca no cumple los criterios de admisión "al no ser un estado independiente", dejando claro que este organismo sigue perteneciendo "a la Federación Española de Fútbol". Salvo que el TAS revoque la decisión, no existe posibilidad de que la selección vasca juegue competiciones internacionales oficiales.

La RFEF ya había adelantado este desenlace por medio de su director del departamento de Internacional, Jorge Mowinckel, en la última asamblea de 2020. El mismo Rubiales lo expuso durante el acto: ""No es el momento de hacer una propuesta político-deportiva. La RFEF sí debe hacer un análisis a meros efectos técnicos. Esta cuestión requiere ser un país reconocido por una mayoría internacional y, por lo tanto, es un proyecto irrealizable".

Luis Mari Elustondo, acompañando de miembros del Gobierno vasco, presentaron el pasado 20 de diciembre la propuesta que este domingo ha encontrado su negativa. La UEFA ha cerrado las puertas a las aspiraciones vascas para ser reconocida por los máximos organismos del fútbol internacional. Todo este proceso comenzó a ganar relevancia en el 2018. La asamblea de la federación vasca impulsó, por unanimidad, el proceso para obtener la oficialidad. Hoy han vivido su gran revés.

El pacto

Si en diciembre de 2018 se confirmaba la intención de tener selección propia, un año después se plasmaba en un acuerdo político. El PNV pactó con el PSOE para sacar adelante la investidura de Pedro Sánchez. Un total de 12 puntos que ambos partidos firmaron para llevar a cabo durante el gobierno de coalición con Unidas Podemos. El 11, que llamó la atención pero que en términos políticos pasó desapercibido, era claro. PSOE y PNV asumían "abrir cauces para promover la representación internacional de Euskadi en el ámbito deportivo y cultural".

Con UEFA, FIFA y RFEF dando la espalda a la selección vasca, solo quedará la posibilidad de acudir al TAS. Allí están acostumbrados a resolver conflictos de este estilo. Kosovo, estado que se independizó de Serbia y que no es reconocido por algunos países como España, sí está reconocido por la UEFA y está jugando de hecho la clasificación para el Mundial ante el combinado de Luis Enrique. Otro ejemplo más reciente es el de Bonaire, una isla caribeña cercana a Venezuela y que pertenece a Países Bajos. Quieren participar de forma independiente, la FIFA rechazó esa opción y presentaron un recurso al TAS el pasado mes de septiembre.

