Rubiales no define el futuro de Luis Enrique en el banquillo: "Veremos qué es lo mejor"

Aunque España ha hecho un buen torneo llegando a las semifinales de la Eurocopa, Luis Rubiales no se ha atrevido a confirmar el futuro del seleccionador nacional. Tras la eliminación contra Italia, el presidente de la Real Federación Española de Fútbol ha hablado en la Cadena SER: "¿Que Luis Enrique siga después del Mundial? Nos quedamos con la sensación de que ha marcado un estilo de juego que durará años. A partir de ahí veremos qué es lo mejor".

El asturiano tiene contrato hasta después de Catar 2022, por lo que está en las manos de Luis Enrique. Además, Rubiales dejó claro que es feliz con él en el banquillo. "Luis Enrique y yo tenemos mucha confianza. Yo estoy contentísimo de tener a Luis y todo su equipo y ellos también están contentos", explicó el presidente tras el partido que se va "feliz" porque han "hecho un grandísimo torneo" en esta Eurocopa.

"Hay detalles que a mejorar, pero hemos sido superiores y han sufrido. El fútbol tiene esto, no hace falta ser el mejor para ganar. Hay que darles la enhorabuena", concretó Rubiales. La próxima vez que juegue España un gran torneo será la Nations League frente a Italia otra vez. El presidente confía en este grupo: "Me siento muy orgulloso del equipo. Tenemos jugadores que han aportado muchas cosas y nos hemos comportado como un equipo".

Luis Rubiales, presidente @rfef, al micrófono de @antonmeana



️ "¿Que Luis Enrique siga después del Mundial? Nos quedamos con la sensación de que ha marcado un estilo de juego que durará años. A partir de ahí veremos qué es lo mejor"



Directo:https://t.co/B0s3kYfaRW pic.twitter.com/SSPzz1ypei — El Larguero (@ellarguero) July 6, 2021

"Ahora a analizar todo lo bueno que hemos hecho. Dentro de poco tenemos la Nations League. Y después un Mundial en el que el equipo nos dará grandes alegrías", expuso el presidente. La cruz fue Álvaro Morata, que pasó de héroe a villano después de marcar el empate y fallar el penalti en la tanda: "Le he dado un abrazo y las gracias. Me ha dicho: no ha podido ser, presi".

[Más información: Así fue la tanda de penaltis que dejó a España fuera de la Eurocopa y a Italia en la final]