Jordi Alba casi le hizo el lío a Chiellini al elegir lado para la tanda de penaltis cuando la moneda salió a favor del italiano. Le cazó el capitán de la Azzurra, que bromeó y le llamó "mentiroso". La moneda volvió a salir del lado italiano y la tanda se jugó frente a su afición.

Y tras el partido, Piqué expresó en Twitter una circunstancia que le molesta de las tandas: "No es casualidad que las cuatro (cinco tras la de Argentina) tandas que ha habido tanto en la Eurocopa como en la Copa América haya ganado el equipo que primero tira. Las estadísticas dicen que el primero tiene más opciones y en un torneo así no me parece justo que un sorteo haga que empieces con desventaja", dijo.