La rajada de Sarri contra Cristiano Ronaldo: "Una multinacional con intereses personales"

Las críticas no tienen fin para Cristiano Ronaldo. El delantero luso siempre ha estado en el centro de todas las miradas. Hay quien dice que es conflicto en el vestuario y, por el contrario, muchos otros de los que han convivido con él destacan su ayuda de puertas para dentro. Una idea de la que Sarri, exentrenador de la Juve, se aleja bastante. El técnico ha cargado contra el '7' y ha vuelto a destacar su complicada actitud.

Para el italiano, ahora al frente del Lazio, Cristiano Ronaldo no necesita "una gestión que no es sencilla", porque "es una multinacional" que "tiene intereses personales que deben combinarse con los intereses del equipo". "Sinceramente me considero mucho mejor entrenador que entrenador", ha subrayado Sarri en Sportitalia.

Non potrei essere più felice di vincere un altro titolo al servizio di questo grande club! Fino Alla Fine! Forza Juve! 🏆🏳️🏴🙏🏽 pic.twitter.com/KAOOCQJvhK — Cristiano Ronaldo (@Cristiano) May 19, 2021

"Disfruto mucho más en el campo. También hay muchos aspectos positivos, Cristiano Ronaldo trae los números al final del año. Cuando un chico alcanza estos niveles está claro que representa algo que puede ir más allá de la sociedad y el equipo", ha afirmado Sarri, que también ha recordado que cuando ganaron el título de la Serie A fueron a cenar "cada uno por su cuenta". "El año adecuado para ir a la Juve sería este, después de un cuarto puesto que en cambio se ha celebrado", ha reprochado.

No son las primeras revelaciones sobre la dificultad de Cristiano en el vestuario. Trezeguet, histórico de la Juventus, reconoció recientemente que "ha habido algunos problemas con sus compañeros de equipo" y que se habían podido comprobar en público, aunque destacó a su vez la necesidad de tener a Cristiano en cualquier equipo.

Cristiano, con opciones de futuro

El delantero luso ha cerrado una temporada sin demasiados éxitos que celebrar. Pese a su buen rendimiento individual, Cristiano Ronaldo no ha terminado de tener suerte en el plano colectivo. Ni con la Juventus de Turín, que tuvo que pelear hasta la última jornada de la Serie A para clasificarse para la Champions League, ni con una Portugal que fue encuadrada en el grupo de la muerte y que no pasó de octavos al caer ante Bélgica. Puesto el broche a la campaña 2020/2021, toda su atención está puesta en qué hacer con su futuro. Y es ahí donde entran las dudas.

Cristiano tiene contrato con la Juventus hasta 2022, por lo que una renovación este verano sería el camino más sencillo para el cuadro italiano. Sin embargo, los rumores sobre una posible marcha no han cesado y se han barajado incorporaciones al PSG o una vuelta al Manchester United. Él, hasta el momento, ha guardado silencio. Las últimas informaciones publicadas en Italia adelantan que se quedará hasta 2022 y que su representante, Jorge Mendes, ya está negociando una ampliación de contrato hasta 2023. Sin embargo, todo dependerá de cómo se mueva el resto del mercado con especial atención a Kylian Mbappé.

