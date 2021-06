Busquets carga contra Van der Vaart: "Por dos o tres programas de fama..."

Las declaraciones de Van der Vaart sobre la Selección siguen dando que hablar en el vestuario del equipo nacional. El neerlandés se jactaba del juego de los españoles en la televisión NOS, donde comenta la Eurocopa: "España es horrible. Lo único que hacen es pasarla de un lado a otro. No tienen ni a un jugador que sepa dar un pase definitivo. Espero que juguemos contra ellos". Ahora ha sido Sergio Busquets el que ha comentado estas palabras.

"Me parece lamentable... por dos o tres programas de fama. Podría entrar a descalificarle aún más por varios encontronazos que hemos tenido en mi carrera pero bueno, yo tengo más respeto a los excompañeros", expuso el centrocampista de la Selección en una entrevista en Deportes Cuatro. Busquets ha explotado después de que algunos otros compañeros también respondieran al exjugador de Real Madrid y Real Betis durante las últimas 24 horas.

Koke, en El Partidazo de COPE, también lo hizo: "Van de Vaart quiere su momento de gloria y lo está teniendo. Le vi en la final del Mundial, y aquí en la Ciudad del Fútbol tenemos una foto del gol de Iniesta ante Holanda con él al lado. Hay que respetar. Esas palabras nos las vamos a guardar para que nos motiven un poco. No las vamos a colgar en el vestuario pero las vamos a tener en la memoria si nos toca contra ellos". Una respuesta muy contundente también la del Atlético de Madrid.

Sergio Busquets, abrazando a Luis Enrique RFEF

Sarabia, en Radio MARCA, lo hacía a primera hora de este martes: "Se equivoca con sus declaraciones. Más él siendo futbolista. Ha sido una cagada lo que ha hecho, pero el único recuerdo que tengo de eso es el Mundial del 2010, en el que él no sale muy bien parado porque nosotros nos llevamos la final. Opinar es gratuito. Es verdad que no me gusta que una persona que sabe lo que es el fútbol valore de esa forma a un equipo". Parece que no han sentado nada bien estas palabras. Por su parte, Luis Enrique, en Mediaset, no ha querido dignificar con una contestación las palabras de Van der Vaart.

