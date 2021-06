Virginia Torrecilla y su madre sufren un accidente de tráfico: "Me pregunto que he hecho mal"

A Virginia Torrecilla, que acaba de recuperarse de un tumor cerebral que le apartó de los terrenos de juego, le ha vuelto a golpear la vida. Esta vez ha sido un accidente de coche que ocurrió hace más de diez días. La futbolista del Atlético de Madrid, 'desaparecida' de las redes sociales desde aquel día, ha contado en su cuenta de Instagram lo que ocurrió.

Virginia Torrecilla viajaba en coche el pasado 3 de junio junto a su madre. En pleno atasco, un coche golpeó con violencia por detrás el automóvil en el que ellas estaban y su madre sufrió la mayor parte de las consecuencias. Virginia salió ilesa.

Casi dos semanas después, Virginia Torrecilla ha contado en sus redes lo que pasó y ha subido una foto en la que aparece dando apoyo a su madre en el hospital. Temen en su familia que no vaya a volver a andar, pero Virginia celebra que la vida de su madre no corra peligro tras sufrir un accidente que pudo acabar en tragedia.

Hola tod@s!

Muchos me habéis escrito para saber cómo estaba ya que no subía nada en redes. Y bien, os lo voy a contar!

El día 3 de Junio iba con mi madre en coche cuando paramos en un atasco.. segundos después un coche nos choco por atrás inpactando con el de alante por la fuerza en la que nos dio.

Yo salí intacta, pero recuerdo perfectamente como mi madre me decía que no sentía las piernas mientras le sangraba la herida de la frente.

Hoy día 14 de Junio puedo decir que mi mamá está viva y poco a poco recuperándose. Quizá no vuelva a andar debido a las lesiones que le provocó, pero después de estos días en uci, no nos importa! La vida de mi madre no corre peligro y eso es lo más importante de este mundo.

Cada día me pregunto que he hecho mal para que mi familia tenga que vivir situaciones así.. pero no tengo respuestas!

La vida es así, y hay que afrontarla de la mejor manera posible, y si algo sé es que mi familia lucha contracorriente si hace falta.. He crecido viéndolos luchar, lo hicieron conmigo y ahora no va a ser menos!

Gracias a tod@s por los mensajes!

Nadie se arrepiente de ser valiente.

