De la Fuente: "Estoy a disposición de la RFEF, me siento capaz de todo"

La selección española se impuso a Lituania, en un partido que se puso muy de cara para los de Luis de la Fuente desde el principio. 4-0 para la Selección con goles de Guillamón, Brahim, Miranda y Puado. Hay que recordar que jugaron los de la sub21 tras el positivo en Covid-19 de Busquets.

¿Más orgullo como seleccionador o como gestor?

"Por la segunda parte, indudablemente. Han tenido un comportamiento sensacional estos dos años. El final ha sido de un rendimiento y crecimiento humano excepcional. Estoy orgulloso por ello. He aprendido mucho de ellos, porque son muy generosos. Cada día era un aprendizaje. Les transmito ese orgullo y ese ánimo"

¿Preparado si da el salto a la Absoluta?

"Estoy disfrutando de lo que hago, estoy feliz. Estoy a disposición de lo que marque la RFEF. Me siento capaz de todo, pero no con urgencia ni inmediatez. Tenemos al mejor seleccionador para la próxima Eurocopa, deseo que seamos campeones y que Luis Enrique esté muchos años. Me siento preparado para todo, solo deseo que se vayan cumpliendo los tiempos pero no me siento con prisa por alcanzarlos".

Charla previa

"Pusimos en valor el momento que íbamos a vivir. Les transmití la oportunidad de pasar a la historia, de debutar en la Selección en unas circunstancias difíciles. La gente iba a estar pendiente, como ha sido. El equipo está trabajado, ejecutan solos los mecanismos. Había que tirar de corazón".

Lista para los JJOO

"Es una situación dificilísima la que vivimos. En unas condiciones normales habríamos estado pendientes de la Eurocopa, del cansancio. Pero ahora con la Covid es hora a hora. La previsión que hagamos ni siquiera para mañana podemos acertar. Iremos día a día, viendo la evolución de los jugadores. Dentro de los márgenes demoraremos lo más posible la decisión para equivocarnos lo menos posible".

¿Quiénes se incorporan a la burbuja?

"Estamos pendientes. La información que tenemos es que un número indeterminado de jugadores el que se va a quedar en esa burbuja paralela. Estamos esperando a llegar al hotel, ahí nos lo van a transmitir".

Manu García

"Manu es posible que tenga la nariz rota. Se encuentra bien, pero van a hacerle pruebas. Yo en lo personal estoy feliz. He cumplido un sueño, he disfrutado muchísimo especialmente por los jugadores, por el orgullo de dirigir a un grupo así. Luego tengo mi corazoncito, estoy orgulloso de haber dirigido en una ocasión a la selección absoluta. Ahora lo que quiero, de verdad, es pensar en otros retos. Desde luego agradezco a la Federación esta oportunidad. Espero que sea en un futuro repetible".

Situación única

"Les he dicho a los jugadores que es una situación única. En aquel momento ganar la Eurocopa fue mi mayor alegría. Hoy es otro nivel, pero me quedo con aquello. Fue irrepetible aquello".

Dedicado a...

"A toda la gente que lo está pasando mal y que lo va a seguir pasando. He recibido cantidad de mensajes de amigos, de mi familia… Eso me hace feliz, ver feliz a la gente. Se lo dedico a los que lo pasan mal, si les hemos alegrado un poquito me siento mucho más feliz".

¿Ha podido hablar algo con Luis Enrique?

"No he hablado con Luis Enrique. Estamos pendiente de la comunicación de qué jugadores se quedan. Espero hablar en breve, seguro que tengo algún mensaje suyo. Con Yeremi… Desgraciadamente no podían jugar todos, él era el más joven. Tendrán más oportunidades. A Yeremi le tengo un aprecio importante, tendrá muchos momentos".

¿Se queda en la burbuja?

"Yo voy a estar disponible para lo que necesite la Federación. Además, tengo que trabajar ya en los Juegos, estudiando en los rivales… Voy a estar disponible".

