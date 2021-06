Los cuatro clubes que estudia Mendes para Cristiano Ronaldo

Cristiano Ronaldo no ha cerrado la temporada en la Juventus de la mejor manera posible. De hecho, el equipo italiano iniciará un nuevo proyecto con el veterano Allegri a los mandos tras el fracaso de Andrea Pirlo. Por ello, las dudas sobre si el delantero luso continuará o buscará un nuevo objetivo se multiplican a medida que pasa el tiempo. Y más con una Eurocopa en el horizonte donde el '7' puede acabar por decidirse. Por el momento, su entorno más cercano ya analiza los posibles destinos.

Jorge Mendes, representante de Cristiano Ronaldo y uno de los pilares fundamentales en la carrera del delantero, se ha puesto manos a la obra junto a sus colaboradores. Están estudiando qué posibilidades tiene el atacante para continuar con su carrera. Y es que, cabe recordar, la intención del histórico jugador es aguantar en la élite hasta rozar los 40 años. Salir de la Juventus, aguantar su contrato o incluso renovar su vinculación son las vías que puede tomar el luso.

Según publica La Gazzetta dello Sport, en la lista de Cristiano Ronaldo existen actualmente cuatro equipos. Algunos con más opciones de convertirse en realidad que otros, pero en todos los casos de primer nivel y optando a los grandes títulos. Uno de ellos es la propia Juventus, con quien tiene contrato hasta 2022 y donde no ha conseguido avanzar en una competición fetiche como la Champions League.

Sin embargo, también está abierta la posibilidad de probar en el PSG. El club galo es de los pocos que puede satisfacer económicamente a Cristiano. Además, este verano se podría producir la salida de Kylian Mbappé al Real Madrid, por lo que habría hueco en la delantera. Cristiano, así, lograría jugar en las cuatro principales ligas del continente.

Por último, en la lista de Mendes también están el Manchester United y el Real Madrid. El equipo inglés siempre ha soñado con la vuelta de Cristiano, y más si quiere aspirar a conquistar la Champions tras un último gran año en la Premier League, donde finalizaron en segunda posición. En Inglaterra, es más, se ha llegado a comentar alguna posible operación entre los clubes. La situación con la entidad española es opuesta, pues no existen posibilidades reales.

El Madrid no es una opción

El club merengue ya apareció como posible destino de Cristiano Ronaldo hace semanas, cuando la temporada aún no había terminado y la Juventus estaba al borde de quedarse sin presencia en la Champions League. Sin embargo, como ya publicó EL BERNABÉU, vestir de blanco nuevamente no es una opción. En la entidad merengue miran al futuro y Cristiano Ronaldo no entra entre los refuerzos que estudia el club capitalino.

Por si fuera poco, el propio Florentino Pérez ha negado públicamente cualquier posibilidad de que el '7' vaya a jugar de nuevo en el Real Madrid, por lo que los destinos del luso se reducen a tres sin el equipo del Santiago Bernabéu de por medio.

