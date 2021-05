Cristiano Ronaldo hablará con la Juventus sobre su futuro: las figuras clave

Cristiano Ronaldo tiene la intención de reunirse con la Juventus de Turín en las próximas fechas. El delantero luso quiere realizar ese encuentro para tratar su futuro. La estrella acaba contrato el próximo año, en el verano de 2022, pero los rumores sobre una salida prematura se vienen sucediendo. Los resultados del equipo, algo delicados en las principales competiciones, dan alas a esa posibilidad de abandonar Turín.

El atacante luso apenas se ha pronunciado en los últimos tiempos sobre su futuro más próximo. Tras finalizar la temporada, y al poco de confirmarse que la Juventus iba a poder jugar la Champions League del año que viene al quedar cuarta de la Serie A, el jugador publicaba una imagen en redes sociales mandando callar. Era el único mensaje, aunque poco después publicó otro más amplio donde daba detalles de cómo se había sentido a lo largo de la temporada.

"Con estos logros alcancé una meta que me había marcado desde el primer día que llegué a Italia: ganar el Campeonato, la Copa y la Supercopa, y también ser Mejor Jugador y Máximo Goleador en este gran país futbolístico lleno de jugadores tremendos, clubes gigantes y una cultura futbolística muy propia. Ya he dicho que no persigo registros, los registros me persiguen", recordaba en esa segunda publicación.

🔥 ¡@Cristiano dentro de la lista de King of Goals de la Juve! ⚽👑#KingOfGoals #ForzaJuve — JuventusFC (@juventusfces) May 24, 2021

Una simple celebración de los dos títulos cosechados en la actual campaña, pero sin dar ningún detalle sobre cuáles eran sus intenciones. Por ello, según apuntan medios como Sky Sports, el delantero portugués quiere volver a reunirse con la cúpula de la Juventus. Una idea que ya tenía asegurada si el equipo no terminaba entre los cuatro primeros y, por lo tanto, se quedaba sin plaza de Champions. Sin embargo, pese a lograr ese último objetivo, Cristiano sigue apostando por esa reunión.

Las claves para Cristiano

El medio británico detalla que el futuro de Ronaldo está ligado al de otras dos piezas fundamentales como Pirlo o Paratici, director deportivo de la Vecchia Signora. Ambos han terminado señalados por una temporada donde no se han cumplido las metas primordiales. Una mala eliminación en la Champions League y un puesto tan bajo en la Serie A que, por el momento, han dejado muy tocados a ambos cargos.

Pirlo, sin ir más lejos, podría ser cesado. Él confía en poder continuar al frente del banquillo, pero el exjugador tiene opciones de ser despedido por sus resultados. Medios italianos incluso sitúan a Allegri como una opción para el banquillo. El técnico, vinculado con el Real Madrid y de retiro temporal, está decidido a regresar al trabajo este mismo verano.

El gran problema de Cristiano sería encontrar un destino. La Premier League está muy limitada, pero varios portales ingleses inciden en la opción del Manchester United, que supondría un regreso soñado. El destino más factible, y que podría abordar las reclamaciones económicas del luso, que cobra cerca de 30 'kilos', sería un PSG que puede perder a su estrella Mbappé.

