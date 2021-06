Koeman celebra seguir en el Barça con un 'recado': "Las últimas semanas han sido intensas"

Ronald Koeman continuará como entrenador del FC Barcelona la próxima temporada tras unas últimas semanas repletas de rumores. No parecía que la directiva del club, ahora encabezada por Laporta, estuviese muy por la labor de dejarle una campaña más para que cumpliera su contrato. Y, por ello, se barajaron numerosos nombres con Xavi a la cabeza. Sin embargo, después de unos días de reflexión, el presidente del club confirmó la continuidad de Koeman.

El holandés, que en su primera campaña ha terminado tercero en la Liga, pero sumando el título de la Copa del Rey, podrá tener el primer verano con los fichajes requeridos y la plantilla que espera que le refuerce en el puesto de entrenador. Una noticia que ha celebrado, aunque horas después, el propio Koeman. El exjugador ha reconocido que ahora la atención podrá estar en el terreno de juego y que, así, se pone fin a una amplia estación de tensión constante. El técnico llegó a sufrir un ataque de ansiedad.

"Me alivia decir que mis jugadores y mi staff pueden concentrarse ahora por completo en la nueva temporada. Las últimas semanas han sido intensas, pero me alegro de que el Presidente Joan Laporta me haya dado su apoyo y se haya restablecido la calma. El objetivo de todos en el club es el mismo: ¡construir un Barça ganador y lograr éxitos!", ha escrito en una publicación.

Koeman, por el momento, ya tiene confirmados tres fichajes de cara a la próxima campaña. En defensa tendrá a un Eric García que ya reclamó el pasado mes de enero, cuando las elecciones de Barça se retrasaron y todos los candidatos realizaron una reunión para dar poder o no a la Gestora para que negociara fichajes. También tendrá a Agüero, que ha finalizado su contrato con el City y reforzará la delantera. Y, por último, se ha hecho oficial el regreso de un Emerson que estaba cedido en el Betis.

Las dudas de Laporta

La temporada de Koeman no ha sido nada fácil a nivel mental. Y es que cabe recordar que su fichaje, y sobre todo su firma por dos temporadas, ya generó mucha crispación en su día. Era el fichaje de un Bartomeu que tenía las horas contadas en el Barcelona. Y, por ello, el nombre de Koeman ocupó gran parte de la campaña electoral. Los candidatos se debatieron entre darle confianza o cambiar radicalmente. Laporta era uno de los que apostaba por incluir a su equipo propio, aunque nunca llegó a dar nombres.

Unas dudas que acompañaron a Koeman en los momentos más duros de la temporada deportiva. Las preguntas de la prensa no cesaban y el holandés llegó a mostrar cierto enfado. De hecho, una vez concluida la temporada, ha llegado a confesar que en los últimos meses no sintió el apoyo de la cúpula del Barça. La situación ha dado un giro de 180 grados y Koeman seguirá al frente del banquillo culé un año más. Además, con las disculpas públicas de un Laporta que lo ha meditado durante varios días.

