El infierno de De Gea y la gloria de Rulli: los porteros que decidieron la Europa League en los penaltis

El fútbol siempre tiene la cara de la victoria y de la derrota. La cara y cruz para dos equpos y la noche del miércoles 26 de mayo de 2021 quedará siempre en la historia como la de un equipo de 'pueblo' que reina en Europa. Porque el Viejo Continente se tiñe de amarillo por el triunfo del Villarreal en la Europa League ante el todopoderoso Manchester United.

La imagen de la victoria, de la épica, la puso un Gerónimo Rulli que marcó el primer penalti de su vida y que a continuación paró el lanzamiento a un David de Gea que no paró ninguna de las penas máximas del 'submarino amarillo', y fueron once, y falló en el momento más decisivo: en el cara a cara de porteros de uno y otro equipo.

Vila-real entera vibró con una final con mucho fútbol, con ocasiones, con despliegue físico. Una oda al deporte rey. Pero no solo esta localidad de Castellón, sino que España entera era del Villarreal y, como se suele decir, David venció a Goliat para hacer añicos cualquier previsión de favoritismo para los diablos rojos.

Gerard Moreno abrió la lata para el Villarreal, batiendo a De Gea tras una falta botada por Dani Parejo. Ya en la segunda parte, Edinson Cavani puso el empate en el marcador. Unas tablas con las que se llegó al final del tiempo reglamentario y de la prórroga, para que los penaltis fuesen los que decidieran esta épica Europa League 2020/2021. Y ahí, en ese complicado escenario, Rulli venció a De Gea.

Del cielo de Rulli...

Gerónimo Rulli llegó al undécimo penalti después de haber estado a punto de parar cuatro penas máximas del United. Llegaba a rozar el balón, pero no a desviar lo suficiente para mandar el esférico fuera de la portería. Y hasta el punto de los once metros se encaminó el argentino con el peso de un equipo, de una ciudad y de un país entero sobre sus hombros.

Llegó hasta ese punto enfadado por no haber parado ningún penalti, pero ejecutó la pena máxima como si de un especialista se tratase. "El primero. El primero y lo peor de todo es que llegaba enojado porque toqué tres o cuatro penaltis y no había logrado parar ninguno", decía Rulli al ser preguntado en plena celebración por si este era el primer penalti que marcaba.

Geronimo Rulli, con el trofeo de la Europa League Reuters

El portero groguet no pensó por dónde tirarlo, pero puso toda su fuerza y corazón en el lanzamiento: "Realmente, no pensé. Si pensaba creo que era peor, lo último que me quedé fue con la fuerza que tenía, mi mujer, la afición... todo el mundo ahí en el costado. No sé qué hice, solo quería que entrase. La verdad es que es una alegría enorme, el resultado de toda una temporada y de mucho trabajo".

Ni en su mejor sueño se había imaginado un desenlace así el guardameta. Emoción, ilusión y mucho trabajo detrás del portero del Villarreal para la Europa League. Un triunfo grupal y personal. Pero si Rulli es la cara de esta moneda, la cruz es el español De Gea.

... al infierno para De Gea

David de Gea acabó señalado. La suerte le dio la espalda al portero del Manchester United y ni pudo parar ninguno de los once penaltis ni marcó el suyo, el que hubiera reiniciado la tanda. El arquero vivió una de sus peores noches, porque aunque fuese solo por ese penalti, las miradas se han posado en él y eso se reflejó en su cara. Arropado por sus compañeros y con la mirada baja al recoger la medalla de subcampeón.

David de Gea, tras recoger la medalla de subcampeón de la Europa League 2020/2021 Reuters

No corrieron lágrimas por su rostro, al menos antes de entrar por vestuarios. Pero su cara lo decía todo. ¡Qué decepción! ¡Qué frustración! Otra vez se repetía la historia. Porque el fantasma de las grandes noches convertidas en pesadilla persigue al guardameta, como aquella tanda de penaltis de los octavos del Mundial de Rusia con la Selección, en la que tampoco pudo parar ninguno de los lanzamientos.

Nuevamente David de Gea sufre un golpe en su trayectoria. Precisamente en un año en el que se ha puesto en duda su rendimiento, su titularidad en el United, así como también su puesto en el combinado nacional. Cómo se recuperará de esto, no se sabe todavía, pero el español vivió una noche de infierno en el día en el que el Villarreal hizo historia.

