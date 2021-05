Gerónimo Rulli: "Es el primer penalti que lanzó en mi vida y lo peor es que llegaba enojado..."

Si la final de la Europa League 2020/2021 será recordada por un momento, ese es el de la parada de Gerónimo Rulli a David de Gea en el lanzamiento desde los once metros definitivo. Después de que los diez jugadores de campo ejecutasen sus respectivos penaltis, les llegó la hora a los porteros y mientras el del Villarreal marcó, el del Manchester United falló. O más bien Rulli paró y el 'submarino amarillo' ganó el título.

Rulli, el héroe del primer éxito continental para el Villarreal, habló ante el micrófono de Movistar y aseguró que este había sido el primer penalti que había lanzado en su vida: "El primero. El primero y lo peor de todo es que llegaba enojado porque toqué tres o cuatro penaltis y no había logrado parar ninguno".

"Realmente, no pensé. Si pensaba creo que era peor, lo último que me quedé fue con la fuerza que tenía, mi mujer, la afición... todo el mundo ahí en el costado. No sé qué hice, solo quería que entrase. La verdad es que es una alegría enorme, el resultado de toda una temporada y de mucho trabajo", agregó el guardameta groguet.

El arquero señaló que ni en su "mejor sueño" se podría haber imaginado "una tanda de penalti" como esta: "Marcar uno y a continuación parar el último. Es muchísima emoción e ilusión". "Me preparé para cada partido, intenté hacerlo lo mejor posible siempre. Jugar una final, terminarla de esta manera y todo en un año que no fueron las cosas fáciles, pero terminar de esta manera merece la pena", continuó.

Diferencia con el United

Gerónimo Rulli explicó que antes de la final les dijo a sus compañeros cuál era la gran diferencia entre el Villarreal y el United: "Sin duda, sin duda. Yo les dije a los chicos que si algo nos diferenciaba de ellos es que nosotros somos una familia. Creo que se vio en la cancha, en el momento en el que todos tirábamos para el mismo lado. Hicimos un partido bárbaro a nivel defensivo y vino el premio".

Relación con Asenjo

En la Europa League, el titular ha sido Rulli, mientras La Liga ha sido cosa del palentino Sergio Asenjo. Entre los dos hay muy buen rollo y así dejó constancia de ello Gero: "La relación con Sergio es fenomenal, también con los dos chicos que están con nosotros. Hay mucho respeto y una gran relación entre nosotros. Cuando a él le salen bien las cosas, yo me alegro, y al revés también".

