Parejo, al borde de las lágrimas tras ganar la Europa League: "Somos una familia"

Un año difícil

"Hemos hecho una temporada muy larga, muy dura, muchos partidos. Hoy era hacer historia, la habíamos hecho llegando a la final. Qué mejor manera después de 10 u 11 penaltis, no tiene palabras. Este equipo, cada una de las personas que hay aquí, todo el mundo. Al presidente, que no ha podido estar. A nivel de salud está bien, pero ha peleado 23 años y se merece lo de hoy"

Análisis

"La verdad es que no. Ha sido un partido muy duro, hemos sufrido mucho. Hemos sabido manejar muy bien el partido. Momentos suyos, momentos nuestros. La tanda de penaltis ha sido increíble. No es suerte, hemos metido todos los goles y hasta el portero. Quería dedicarle esto a mi familia que no ha podido estar aquí, a mi mujer y mis hijos, dedicárselo porque me aguantan todos los días y me estarán viendo por televisión".

Los penaltis

"No habíamos ensayado. Al final los partidos los suele tirar Gerard. Cuando nos hemos juntado todos hemos dicho que íbamos a ganar porque lo merecíamos, porque somos un equipo de la hostia, porque somos una familia. Merecíamos ganar hoy, hacer historia. Somos campeones y vamos a jugar el año que viene la Champions".

