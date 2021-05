Albiol: "Desde infantiles no tiraba un penalti, esto es un sueño"

El Villarreal ha hecho historia. El amarillo es el color que reina en Europa y todo gracias al equipo de Unai Emery, el cual ha roto contra todos los pronósticos para imponerse al Manchester United y proclamarse campeón de la Europa League 2020/2021. Día histórico para el club de Vila-real.

Uno de los futbolistas destacados del partido fue un Raúl Albiol que habló después de la final para Movistar Liga de Campeones. El veterano central firmó una actuación para recordar, perfecto en defensa y que aunque no se vio recompensada con un gol ni en el tiempo reglamentario ni en la prórroga, sí en la tanda de penaltis.

Hasta once lanzamientos firmaron uno y otro equipo para que al final, el título se decidiese entre los porteros. En el cara a cara, Rulli ganó la partida a De Gea y de ahí a la fiesta sobre el césped del Gdansk Stadium. "Es increíble, es una ilusión enorme por la afición, el club, el pueblo... Era un sueño que perseguimos y lo hemos conseguido", dijo Albiol nada más levantar el trofeo.

De los penaltis habló el defensa y lo hizo para bromear: "Desde infantiles no tiraba un penalti". Albiol no ocultó su felicidad: "Estamos muy felices. Es un sueño", continuó diciendo el zaguero. Además, reveló que en la preparación de la final, en el último entrenamiento, no ensayaron la tanda de penaltis.

El premio de la Champions

"Ayer no tiramos ningún penalti y ha sido increíble. Si lo sabemos, firmamos los penaltis. Increíble ganar una final y vencer a un gigante como el Manchester, como estar en Champions", sentenció un Raúl Albiol de lo más feliz por la victoria, por la gesta y por escribir con letras de oro una nueva página en la historia del Villarreal.

