Los equipos de La Liga podrán hacer un ERE a los jugadores este verano

Medida revolucionaria para los clubes de La Liga tras el fatal impacto de la pandemia de la Covid-19, que ha dejado grandes pérdidas en el fútbol español. Los equipos que consideren que tienen unas fichas demasiado altas y quieran seguir apretándose el cinturón de gasto en busca de recuperar una posición más sana, podrán acogerse a un ERE. Mientras España vive con incertidumbre la situación de los ERTE tras el fin del estado de alarma, el balompié profesional podrá ejecutar Expedientes de Regulación de Empleo.

Después del gran trabajo que ha llevado el fútbol español para reducir unas pérdidas cifradas en 2.000 millones de euros prácticamente hasta la mitad, 1.029 millones, Javier Tebas pone a disposición de las entidades esta herramienta que permita aumentar el ahorro con respecto a algunos contratos del pasado con una duración muy larga y un peso económico elevado. Esto permitirá extinguir vinculaciones en vigor, siempre que el club acredite que no puede hacer frente debido a la situación que ha dejado el coronavirus.

La noticia, que la ha adelantado Ramón Fuentes en el diario SPORT, llega como agua de mayo para los clubes, que siguen temiendo los resultados que se cerrarán el próximo 30 de junio. Eso sí, para poder ejecutarlo, los clubes deberán llevar a cabo un ERE colectivo, es decir, que afecte a un mínimo del 10% de los trabajadores del club. Si la entidad acredita 100 empleados, tendrá que incluir en el expediente, como mínimo, a 10.

Javier Tebas, durante el IV Congreso Iberoamericano de CEAPI EFE

Las fuentes a las que apunta esta información aseguran que no debería de sorprender a nadie si algún club emprende un ERE este mismo verano. Son muchos los clubes que están en una situación muy cercana a superar el límite salarial que impone LaLiga a las entidades para poder inscribir a los jugadores con los que jugar en las dos primeras categorías del fútbol español. Este expediente no tiene porqué ser exclusivo entre los futbolistas, si no que también se pueden incluir otros empleados.

Precedentes

No será la primera vez que un club profesional anuncie una situación de ERE para despedir a futbolistas, pero no han tenido un largo recorrido en los tribunales. Ante el recurso de los afectados, las sentencias han sido favorables al jugador ya que se determinaba que los despidos individuales por cuestiones económicas no pueden llevarse a cabo. Todo esto está recogido en el decreto 1006 que regula la relación laboral especial de los deportistas profesionales.

Durante la pandemia, varios clubes solicitaron un ERTE para regular la situación económica de estos durante el tiempo en el que habían dejado de jugar por culpa de la pandemia. Entre ellos estuvieron el Barça o el Atlético de Madrid, aunque esta situación, como bien dicen las siglas, es temporal.

En el caso de los ERE, son permanentes haciendo que un jugador pueda abandonar de forma definitiva un club y pudiendo fichar por otro sin pagar nada al club del que sale. Se presenta un verano agitado con esta cuestión.

