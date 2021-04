El padre de Leo Messi se deja ver por Barcelona con su renovación en el aire

La imagen del día en Barcelona es la de Jorge Messi, el padre de Leo, en la Ciudad Condal. Barça TV, durante la emisión del Barça B - Villarreal B, enfocó la grada del estadio donde se disputaba el partido y allí estaba el patrón de la familia del astro argentino, acompañado de su hijo Rodrigo, justo debajo de un Pedri que también estaba presenciando el choque después de ganar la Copa del Rey de esta temporada. Todas las alertas se han encendido con respecto a la renovación del capitán culé.

Precisamente el jugador azulgrana había sido protagonista el día antes en ese encuentro. Messi levantó el trofeo copero después de una gran actuación ante el Athletic Club con dos goles. El argentino recuperó la sonrisa con un nuevo éxito que añadir a su palmarés, mientras todos sus compañeros se sacaban fotos con él y la copa dejando la instantánea en la que muchos infirieron que nadie quería quedarse sin su última fotografía de Leo y un título con el Barça.

Por el momento, no hay novedades con respecto a la negociación que están manteniendo la nueva junta directiva culé y el jugador. Esta presencia de Jorge Messi en Barcelona no corresponde con una reunión inminente entre las dos partes. El entorno del futbolista y Joan Laporta no se verán las caras hasta que no termine la auditoría para conocer con exactitud el estado de las cuentas del Barça y así valorar la posibilidad de prolongar su contrato que acaba en junio.

Jorge Messi, durante una visita a Barcelona en medio del estallido del 'Caso Messi' Twitter (@RNDeportes1)

Todavía se espera que este encuentro se produzca dentro de un par de semanas. La presencia de Jorge Messi en el Mini Estadi se debe a un viaje con destino Italia, donde atenderá otros compromisos personales. El padre de Leo llegó desde Miami este domingo y aprovechó para pasar tiempo con los suyos. Además, Rodrigo estaba presenciando el partido de uno de sus jugadores representados, Konrad de la Fuente, que marcó en este encuentro.

La realidad es que la última vez que Jorge había estado en la Ciudad Condal fue para verse las caras con Josep Maria Bartomeu y negociar la salida de su hijo en el mes de septiembre de 2020. La llegada del famoso burofax y el revuelo que se formó en torno a esta situación paralizó el mundo. Finalmente, Leo decidió no enrocarse y seguir hasta el final de esta temporada. Por el momento, su futuro sigue en el aire, aunque este sábado Joan Laporta mostraba buenas sensaciones.

Desde la junta directiva se trata de convencer a Messi para que siga siendo el capitán de la entidad y extienda su carrera hasta el final de su trayectoria en el Barça. De momento, no han puesto una oferta encima de la mesa, aunque el movimiento de la Superliga Europea lo puede cambiar todo. La gran cantidad de dinero que llegará a los clubes que formen parte de esta nueva competición podría ser la inyección necesaria para que el argentino no tenga dudas.

