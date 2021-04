Tensión en el Bayern: Flick pide rescindir su contrato y se postula como seleccionador de Alemania

Revolución en Alemania. Lo que se venía rumoreando desde hace semanas se ha confirmado. Y no es otra cosa que la petición de Flick, entrenador del Bayern Múnich, de abandonar el club una vez finalice la temporada. El técnico quiere rescindir su contrato y no descarta fichar por la selección de Alemania, donde Low no continuará al frente del conjunto nacional. El todavía entrenador bávaro, artífice del 'Sextete', ha hecho públicas sus intenciones tras ser eliminado en Champions y después de la jornada de Bundesliga.

"Quiero rescindir mi contrato este verano, eso es un hecho", ha anunciado de forma tajante el técnico del Bayern. Según Flick, era "importante" para él el hecho de que "el equipo se enterara" directamente por el entrenador. "Ya se lo dije a los responsables después de la eliminación en Champions durante esta semana", ha detallado.

Su salida del Bayern se venía barajando en los últimos tiempos. De hecho, el puesto que había en la selección germana no hizo más que aumentar los rumores sobre un posible salto al conjunto nacional. "Es una opción que todo técnico tiene que considerar", ha puntualizado Flick. Sin embargo, la duda sobre qué pasaría en competición europea, así como las relaciones con la cúpula, dejaban en el aire el futuro de Flick. El entrenador, en esta última comparecencia, no ha mostrado un gran entendimiento con parte de la dirección del Bayern.

Hansi Flick junto a Thomas Müller, en un partido del Bayern Múnich Reuters

"No ha sido una decisión fácil", ha subrayado en Sky. "Me alegro de haber tenido la oportunidad de entrenar a un equipo así", ha destacado, pero es una decisión que tomó "después de pensarlo mucho". Las razones de su marcha son cosas "internas" que solo conocen los directivos, pero todo apunta a que la pérdida de confianza con el director deportivo, Hasan Salihamidzic, es la principal explicación a su marcha.

Flick, que tenía contrato hasta 2023 con el Bayern, tiene claro su camino. Fin de contrato una vez acabe la actual temporada, donde aún pueden conseguir el título de la Bundesliga, y fichaje por la selección alemana. No competiría en la Eurocopa, cabe recordar, pues Low se despedirá del conjunto nacional una vez haya finalizado la cita de la UEFA.

Artífice del 'Sextete'

El técnico alemán ha hecho historia, tanto en el propio Bayern como a nivel mundial. Su Bayern, durante los últimos meses, certificó un 'Sextete' que hasta el momento solo había conseguido el FC Barcelona de Pep Guardiola. Lo hizo tras ganar el Mundial de Clubes con claridad, sumando ese galardón a la Champions del año pasado, marcada por la Covid, así como a la Supercopa de Europa, la de Alemania, la Bundesliga y la Copa de la competición germana.

Flick, a sus 56 años, incluso fue nominado a los premios The Best como mejor entrenador. Contra todo pronóstico, el germano no pudo llevarse el galardón y fue Klopp quien consiguió erigirse como mejor entrenador del mundo según la FIFA. Una designación que generó mucha polémica y que rompía la tradición de no dárselo al último campeón de la Champions League.

